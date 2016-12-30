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Подозреваемые в нападении на наряд Росгвардии признали свою вину

Обвинение им будет предъявлено после завершения следственных действий

Четверо задержанных по подозрению в нападении на наряд вневедомственной охраны  Росгвардии в «новой Москве» дали признательные показания. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Все причастные к преступлению лица установлены и задержаны благодаря грамотно спланированной работе и тесному взаимодействию следователей ГСУ СК России по столице, сотрудников столичной полиции и Росгвардии, передает ТАСС.

С ними проводятся следственные действия. После этого злоумышленникам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, пишет «Русская планета».

Табельное оружие наряда, похищенное во время нападения, возвращено и доставлено в местный полицейский участок.

Напомним, нападение произошло накануне вечером, когда наряд Росгвардии остановился для проверки документов. Из неустановленного оружия по силовикам открыли огонь. Один из них был убит, второй получил ранения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Подозреваемые в нападении на наряд Росгвардии признали свою вину

Обвинение им будет предъявлено после завершения следственных действий

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