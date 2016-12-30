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Российские саперы разминировали в Алеппо более 2 тысяч зданий

Разминирование в сирийском городе началось 5 декабря, напоминает Минобороны России

В восточной части сирийского Алеппо с 5 декабря российские саперы разминировали 1072 га территории.

Среди разминированных объектов — более 2 тыс. зданий и свыше 400 км дорог, сообщает в пятницу Минобороны в соцсети «ВКонтакте».

15 декабря 2016 года после ожесточенных боев и вывода боевиков сирийский город Алеппо был полностью занят правительственной армией. К вечеру 22 декабря 2016 года город окончательно освободили.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Российские саперы разминировали в Алеппо более 2 тысяч зданий

Разминирование в сирийском городе началось 5 декабря, напоминает Минобороны России

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