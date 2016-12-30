Минэнерго ожидает отмену ограничений по потреблению газа в Крыму

30 декабря Минэнерго России ожидает отмену ранее введенных ограничений на потребление газа в Крыму. Голубое топливо начнет поступать на полуостров по трубопроводу.

«Было отмечено, что по Крымской энергосистеме 30.12.2016 ожидается снятие ограничения по объему потребляемого газа», — передает «РИА Новости» сообщение по итогам совещания, проведенного в ведомстве.

Во вторник Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России. Длина газопровода, соединяющего материковую часть РФ с полуостровом, — 400 км.