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Автолюбители в Краснодаре выстроили новогоднюю елку из машин

Праздничное дерево соорудили из 59 автомобилей

Автомобилисты в Краснодаре приняли участие в акции «Елка из авто». Праздничное дерево соорудили владельцы 59 машин, собравшись вечером на одной из городских парковок.

На создание фигуры ушло несколько часов, полчаса было потрачено на съемку с воздуха, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Напомним, ранее аналогичную автомобильную елку выстроили автовладельцы 97 машин, побив всероссийский рекорд. Когда все автомобили выстроились в задуманном порядке, на елке загорелись фары и аварийная сигнализация. Оригинальную елку удалось заснять с высоты птичьего полета.

Первыми, еще в 2015 году, автомобильный елочный флешмоб начали автолюбители Челябинска. В 2016-м эту эстафету подхватили и другие города — Магнитогорск, Киров, Астрахань и Кызыл.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Автолюбители в Краснодаре выстроили новогоднюю елку из машин

Праздничное дерево соорудили из 59 автомобилей

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