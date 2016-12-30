Автолюбители в Краснодаре выстроили новогоднюю елку из машин

Автомобилисты в Краснодаре приняли участие в акции «Елка из авто». Праздничное дерево соорудили владельцы 59 машин, собравшись вечером на одной из городских парковок.

На создание фигуры ушло несколько часов, полчаса было потрачено на съемку с воздуха, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Напомним, ранее аналогичную автомобильную елку выстроили автовладельцы 97 машин, побив всероссийский рекорд. Когда все автомобили выстроились в задуманном порядке, на елке загорелись фары и аварийная сигнализация. Оригинальную елку удалось заснять с высоты птичьего полета.

Первыми, еще в 2015 году, автомобильный елочный флешмоб начали автолюбители Челябинска. В 2016-м эту эстафету подхватили и другие города — Магнитогорск, Киров, Астрахань и Кызыл.