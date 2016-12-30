Роспотребнадзор изъял 150 тыс. единиц спиртосодержащих жидкостей

Роспотребнадзор арестовал 4,2 тыс. л непищевых спиртосодержащих жидкостей в течение трех дней после приостановки розничной продажи этой продукции.



Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты проверили более 2,2 тыс. торговых точек, где было выявлено 150 тыс. единиц такой продукции. Наибольшее количество арестовано в Волгоградской, Саратовской, Кировской областях и Республике Коми.



По результатам надзорных мероприятий по отдельным фактам материалы переданы в правоохранительные органы.



Напомним, 23 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой приостановить на месяц продажу непищевой спиртосодержащей продукции. 26 декабря запрет вступил в силу.



Напомним, в период с 18 по 23 декабря в Иркутске от отравления спиртocoдержащим концентратом для ванн «Боярышник», который содержал метиловый спирт, погибли 76 человек.



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