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Роспотребнадзор изъял 150 тыс. единиц спиртосодержащих жидкостей

Специалисты проверили более 2,2 тыс. торговых точек в рамках приостановки розничной продажи этой продукции

Роспотребнадзор арестовал 4,2 тыс. л непищевых спиртосодержащих жидкостей в течение трех дней после приостановки розничной продажи этой продукции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты проверили более 2,2 тыс. торговых точек, где было выявлено 150 тыс. единиц такой продукции. Наибольшее количество арестовано в Волгоградской, Саратовской, Кировской областях и Республике Коми.

По результатам надзорных мероприятий по отдельным фактам материалы переданы в правоохранительные органы.

Напомним, 23 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой приостановить на месяц продажу непищевой спиртосодержащей продукции. 26 декабря запрет вступил в силу.

Напомним, в период с 18 по 23 декабря в Иркутске от отравления спиртocoдержащим концентратом для ванн «Боярышник», который содержал метиловый спирт, погибли 76 человек.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Роспотребнадзор изъял 150 тыс. единиц спиртосодержащих жидкостей

Специалисты проверили более 2,2 тыс. торговых точек в рамках приостановки розничной продажи этой продукции

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