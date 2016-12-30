Киев: Украина обошла Россию в создании ракетного оружия

Украина превзошла Россию в создании ракетного оружия, заявил глава комитета украинского парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский.

Он отметил, что Украина начала новые программы в сфере разработок ракетных вооружений.

«И я хочу проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи», – приводит «РИА Новости» его слова. Пашинский добавил, что «в России нет аналогов оружию, разработанному на Украине». Подробностей он не привел, однако отметил, что испытания нового ракетного оружия заканчиваются.