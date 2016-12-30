Удмуртия получила новые кареты скорой помощи

Республика Карелия получила 12 новых автомобилей скорой помощи. Семь из них приобрели за счет средств федерального бюджета, а остальные пять — при поддержке благотворительного фонда, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Машины передали в медицинские учреждения Завьяловского, Сарапульского, Увинского, Балезинского, Дебесского, Камбарского, Каракулинского, Малопургинского и Селтинского районов. Сразу три кареты скорой помощи передали в Глазовский район, сообщает ИА «Сусанин».

В текущем году автопарк санитарных автомобилей Удмуртии обновился на 40%. Всего за счет различных источников финансирования было закуплено 106 карет скорой помощи.

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