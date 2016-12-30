Перемирие в Сирии разделило умеренную оппозицию и «Ан-Нусру»

Прекращение огня в Сирии, о котором в четверг объявили Россия и Турция, позволило разделить умеренную оппозицию и запрещенную в РФ террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра». Ранее этого не смогли добиться США, сказал постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.

«Мы подозреваем, что они [США] так и не смогли размежевать «Ан-Нусру» и так называемую умеренную оппозицию. Теперь это достигнуто, наши военные понимают, кто есть кто и кто — где», — сказал Чуркин, передает «РИА Новости».



Сирийская армия и вооруженные группировки так называемой сирийской оппозиции будут соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря.