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Актера Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве

Руководитель академического театра «Сатирикон» доставлен в НИИ Склифосовского

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Константина Райкина экстренно госпитализировали в пятницу в НИИ Склифосовского в Москве.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на свой источник в экстренных службах столицы.

 «Актера и руководителя академического театра «Сатирикон» Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве», — сообщает телеканал. О причинах госпитализации и диагнозе данных не приводится.

В научно-исследовательский институт Склифосовского Константина Райкина доставили на «скорой».

28 декабря Райкин попал в больницу Тобольска, где был на гастролях. Актеру сделали операцию, ему пришлось отменить все спектакли, запланированные на январь.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Актера Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве

Актера Константина Райкина экстренно госпитализировали в МосквеРуководитель академического театра «Сатирикон» доставлен в НИИ Склифосовского

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