Актера Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве

Константина Райкина экстренно госпитализировали в пятницу в НИИ Склифосовского в Москве.



Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на свой источник в экстренных службах столицы.

«Актера и руководителя академического театра «Сатирикон» Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве», — сообщает телеканал. О причинах госпитализации и диагнозе данных не приводится.

В научно-исследовательский институт Склифосовского Константина Райкина доставили на «скорой».



28 декабря Райкин попал в больницу Тобольска, где был на гастролях. Актеру сделали операцию, ему пришлось отменить все спектакли, запланированные на январь.