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Чуркин: санкции США направлены против детей дипломатов из России

Постпред РФ при ООН назвал циничным решение заблокировать доступ к посольским дипломатическим дачам в преддверии новогодних праздников

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин считает, что Вашингтон поступил цинично, запретив посещение российских посольских загородных комплексов в Нью-Йорке и Мэриленде, где обычно проводят время зимних каникул дети.

«Я думаю, что это довольно возмутительно, что они решили взяться за наших детей», — сказал Чуркин, пояснив, что загородные комплексы российского дипломатического ведомства являются ежегодным местом отдыха для детей российских дипломатов в США, при этом в администрации действующего президента Барака Обамы об этом прекрасно знают.

«Заблокировать наш доступ к ним к началу праздников — это цинично, с моей точки зрения. Вот такие семейные ценности», — констатировал Чуркин.

За день до этого американские власти решили в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, используемым ими.

В российском МИДе пояснили, что США покинут 96 человек, среди которых, помимо работников посольств, члены их семей.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет отвечать на действия США, хоть и имеет все основания для этого.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Чуркин: санкции США направлены против детей дипломатов из России

Постпред РФ при ООН назвал циничным решение заблокировать доступ к посольским дипломатическим дачам в преддверии новогодних праздников

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