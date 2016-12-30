Чуркин: санкции США направлены против детей дипломатов из России

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин считает, что Вашингтон поступил цинично, запретив посещение российских посольских загородных комплексов в Нью-Йорке и Мэриленде, где обычно проводят время зимних каникул дети.



«Я думаю, что это довольно возмутительно, что они решили взяться за наших детей», — сказал Чуркин, пояснив, что загородные комплексы российского дипломатического ведомства являются ежегодным местом отдыха для детей российских дипломатов в США, при этом в администрации действующего президента Барака Обамы об этом прекрасно знают.



«Заблокировать наш доступ к ним к началу праздников — это цинично, с моей точки зрения. Вот такие семейные ценности», — констатировал Чуркин.



За день до этого американские власти решили в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, используемым ими.



В российском МИДе пояснили, что США покинут 96 человек, среди которых, помимо работников посольств, члены их семей.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет отвечать на действия США, хоть и имеет все основания для этого.

