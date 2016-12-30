УНИКС одержал волевую победу над «Панатинаикос» в Евролиге

Встреча завершилась со счетом 83:81 в пользу казанцев
Казанский УНИКС одержал волевую победу над греческим «Панатинаикосом» в рамках 15-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Встреча завершилась со счетом 83:81 в пользу хозяев. Самым результативным на паркете оказался Кит Лэнгфорд, который набрал 27 очков.
«Панатинаикос» прервал свою серию из четырех побед в Евролиге. Сейчас греческий клуб находится на пятом месте в турнирной таблице. Казанцы идут 11-ми.
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