УНИКС одержал волевую победу над «Панатинаикос» в Евролиге

Казанский УНИКС одержал волевую победу над греческим «Панатинаикосом» в рамках 15-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.



Встреча завершилась со счетом 83:81 в пользу хозяев. Самым результативным на паркете оказался Кит Лэнгфорд, который набрал 27 очков.

«Панатинаикос» прервал свою серию из четырех побед в Евролиге. Сейчас греческий клуб находится на пятом месте в турнирной таблице. Казанцы идут 11-ми.



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