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УНИКС одержал волевую победу над «Панатинаикос» в Евролиге

Встреча завершилась со счетом 83:81 в пользу казанцев

Казанский УНИКС одержал волевую победу над греческим «Панатинаикосом» в рамках 15-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча завершилась со счетом 83:81 в пользу хозяев. Самым результативным на паркете оказался Кит Лэнгфорд, который набрал 27 очков. 

«Панатинаикос» прервал свою серию из четырех побед в Евролиге. Сейчас греческий клуб находится на пятом месте в турнирной таблице. Казанцы идут 11-ми.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

УНИКС одержал волевую победу над «Панатинаикос» в Евролиге

Встреча завершилась со счетом 83:81 в пользу казанцев

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