Введение курортного сбора не отпугнет отдыхающих
Минкавказ ожидает роста турпотока в регион до 5 млн человек.
Об этом заявил глава министерства Лев Кузнецов.
«Мы планируем, что на Кавказ должно приехать 5 млн туристов как минимум в ближайшее время. Сейчас этот показатель приближается к 3 млн, и это тоже позитивная динамика», — цитирует его ТАСС.
Он также добавил, что введение курортного сбора на Северном Кавказе не отпугнет людей, поскольку качество услуг будет на высоте.
Кроме того, в регионе планируется масштабное строительство новых горнолыжных и пляжных курортов.