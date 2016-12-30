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Минкавказ ожидает роста турпотока в регион до 5 млн человек

Введение курортного сбора не отпугнет отдыхающих

Минкавказ ожидает роста турпотока в регион до 5 млн человек.

Об этом заявил глава министерства Лев Кузнецов.

«Мы планируем, что на Кавказ должно приехать 5 млн туристов как минимум в ближайшее время. Сейчас этот показатель приближается к 3 млн, и это тоже позитивная динамика»,  цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что введение курортного сбора на Северном Кавказе не отпугнет людей, поскольку качество услуг будет на высоте.

Кроме того, в регионе планируется масштабное строительство новых горнолыжных и пляжных курортов.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Минкавказ ожидает роста турпотока в регион до 5 млн человек

Введение курортного сбора не отпугнет отдыхающих

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