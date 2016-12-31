Полиция Чехии застрелила угрожавшего взорвать самолет пассажира

Чешская полиция ликвидировала предполагаемого террориста, из-за которого в пражском аэропорту Рузине экстренно приземлился Boeing 737-800, летевший из Гран-Канарии в Варшаву, передает «РИА Новости» со ссылкой на местное телевидение.

Пассажир, о личности которого пока ничего не сообщается, вылетел с Канарских островов и в ходе перелета создал на борту угрозу взрыва. После вынужденной посадки авиалайнера в старой части пражского аэропорта на борт взошла полиция, и подозреваемый в подготовке террористического акта был застрелен одним из ее сотрудников.

На место происшествия оперативно прибыл глава МВД Чехии Милан Хованец. По его словам, все 160 пассажиров, находившихся в самолете, были благополучно эвакуированы из салона.

В настоящее время авиалайнер досматривают сотрудники спецслужб, в том числе кинологи с собаками и специалисты-взрывотехники. Полиция возбудила по факту случившегося уголовное дело и приступила к расследованию.