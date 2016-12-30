Катастрофы и трагедии года

Уходящий 2016 год принес не только хорошее, но и катастрофы, теракты, катаклизмы. «Известия» выбрали наиболее запомнившиеся и потрясшие мир. На самом деле их гораздо больше, в десятки раз.



Самые крупные авиакатастрофы

Начало года было довольно спокойным. Крупных авиакатастроф не было до конца зимы, пока 24 февраля самолет авиакомпании Tara Airlines не пропал с радаров в горах Непала. Погибли три члена экипажа и 20 пассажиров, включая двоих детей.



Фото: TASS/AP



19 марта произошло крушение в Ростове-на-Дону авиалайнера Boeing 737-800 компании FlyDubai, выполнявшего рейс из Дубая (ОАЭ). Самолет упал при посадке в условиях плохой видимости. Погибли 62 человека.



19 мая пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров. Самолет исчез через 20 минут после захода в пространство Греции, он упал в море. На борту находились 56 пассажиров (из них трое детей) и 10 членов экипажа.



1 июля возле населенного пункта Рыбный Уян в Иркутской области потерпел катастрофу транспортный самолет МЧС России Ил-76, который занимался тушением лесных пожаров. Погибли 10 членов экипажа.



21 октября рухнул вертолет Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе, следовавший из Красноярского края в Уренгой. Погибли 19 человек, трое пострадали.



29 ноября в Колумбии разбился самолет ВАе 146. На борту находились 77 человек — девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе», летевших на первую встречу финала Южноамериканского кубка. Причиной авиакатастрофы стал недостаточный запас топлива у лайнера. В результате аварии выжили шесть человек, погиб 71 человек.



А затем пришел страшный декабрь. 3 декабря в Индонезии разбился полицейский самолет. На борту находились 13 человек, все они погибли. Перед падением самолета был слышен взрыв.



7 декабря самолет АТR 42, на борту которого было 47 человек, потерпел крушение в Пакистане. Пилот самолета подавал сигнал бедствия незадолго до того, как лайнер исчез с радаров авиадиспетчеров.



25 декабря через две минуты после взлета из аэропорта Адлер разбился самолет Ту-154 Минобороны России, летевший в Сирию. На борту было 92 человека. Все погибли. Среди жертв катастрофы — начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков и практически весь состав легендарного хора, входящего в ансамбль имени Александрова, вместе с руководителем коллектива Валерием Халиловым, одна из самых известных в стране благотворителей Доктор Лиза — Елизавета Глинка, члены съемочных групп «Первого канала», НТВ и «Звезды».



Президент Фонда «Партнер гражданской авиации» заслуженный пилот СССР Олег Смирнов отмечает, что в плане безопасности полетов 2016 год не отличался от двух предыдущих.



— В малой авиации, особенно общего назначения, наблюдается плохая динамика — количество катастроф увеличивается, — отметил Олег Смирнов. — 2016 год закончится с еще более плохими результатами, чем 2015-й.



Терроризм расширил границы



7–8 января в Ливии и Египте произошли первые теракты. В Ливии в городе Злитен смертник на автомобиле атаковал тренировочный лагерь для курсантов. Погибли более 70 человек, ранены около 200. Вслед за этим был осуществлен подрыв машины в городе Рас-Лануф. В этом месте, по разным данным, погибли от семи до 10 человек, ранено 40. Ответственность взяла на себя организация «Исламское государство» (запрещена в России).



8 января в туристическом городе Хургада, Египет, было совершено нападение на отель двумя вооруженными людьми. В результате пострадали три туриста: двое граждан Австрии и один подданный Швеции.



15–16 января в столице Буркина-Фасо Уагадугу группой боевиков были совершены теракты в ресторане и двух отелях. Не менее 28 человек из 18 стран погибли и 33 были ранены. В ходе операции по освобождению заложников из отеля убиты три террориста, освобождено 126 заложников. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка «Аль-Каида» (запрещена в России).



Фото: TASS/AP/Sunday Alamba





В ночь на 31 января в окрестностях города Майдугури в Нигерии жертвами боевиков группировки «Боко Харам» (запрещена в России) стали по меньшей мере 65 человек.



В этот же день в шиитском квартале Саида Зайнаб на юге Дамаска произошли три взрыва. Одно взрывное устройство террористы взорвали дистанционно — оно было заложено в один из автомобилей, одновременно рядом себя подорвал смертник в маршрутном автобусе. Спустя несколько минут себя подорвал еще один террорист. Сгорели десятки автомобилей и магазинов. Сильно повреждены расположенные рядом жилые дома. Жертвами тройного взрыва стали 76 человек, 128 человек получили ранения.



2 февраля на борту лайнера Airbus А321-211 авиакомпании Daallo Airlines, совершавшего рейс D3 159 из Могадишо в Джибути, сработало взрывное устройство террориста-смертника, который был членом исламистской группировки «Харакат аш-Шабаб» (запрещена в России). Взрыв образовал дыру в фюзеляже лайнера, произошла разгерметизация. Пилотам удалось посадить самолет в аэропорту Могадишо. Кроме террориста, никто из находившихся на борту самолета (семь членов экипажа и 74 пассажира — 81 человек ) не погиб, два пассажира получили ранения.



9 февраля в Нигерии террористы-смертники атаковали лагерь для перемещенных лиц в штате Боно. В результате серии взрывов более 60 человек погибли. На северо-востоке Нигерии действует радикальная исламистская группировка «Боко Харам» (запрещена в России).



13 марта вечером в центре Стамбула в Турции на автобусной остановке в момент большого скопления людей взорвался заминированный автомобиль, находившийся между двумя автобусами. Погибли 37 человек, пострадали 125.



Фото: TASS/AP/Geert Vanden Wijngaert





Утром 22 марта два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя. Третий взрыв произошел чуть позже в вагоне метро на станции «Мальбек». В результате терактов погибли 32 человека, более 300 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).



27 марта в Лахоре в результате теракта погибло по меньшей мере 72 человека, более сотни получили ранения. Теракт был совершен террористом-смертником, подорвавшим себя у главного входа в детский парк «Гульшан-э-Икбал». Жертвами теракта стали в основном женщины и дети. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Джамаат-уль-Ахрар» (запрещена в России).



19 апреля два взрыва прогремели в центре Кабула (Афганистан). Жертвами терактов стали 64 человека, ранены 347.



10 мая взрыв заминированного грузовика в турецкой провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции унес жизни 16 человек.



11 мая иракская столица пережила серию терактов, в результате которых погибли 94 человека и 150 получили ранения.



15 мая смертник подорвал себя на юге Йемена, 41 человек погиб, более 60 ранены.



12 июня в Орландо (штат Флорида, США) произошло массовое убийство. 29-летний Омар Матин открыл огонь из огнестрельного оружия в ночном гей-клубе Pulse, а затем захватил заложников. В результате стрельбы погибло 49 человек, 53 получили ранения. В ходе полицейской операции нападавший застрелен.



28 июня три взрыва прогремели в международном терминале стамбульского аэропорта Ататюрка (Турция). В результате теракта погибли 44 человека, в том числе 19 иностранцев, 239 человек были ранены.



1 июля террористы напали на ресторан в дипломатическом квартале Дакки (Бангладеш). На следующий день утром полиция провела штурм, шесть боевиков были уничтожены. В ходе операции полиции удалось освободить 13 человек. Жертвами теракта стали 22 человека.



3 июля, Ирак. Заминированный автомобиль взорвался в центре Багдада, где расположено большое число ресторанов и торговых площадей. Жертвами теракта стали 292 человека.



8 июля, Ирак. В ночь на 8 июля произошла серия взрывов близ шиитской святыни в городе Балад. Погибли 40 человек, 75 получили ранения.



14 июля произошел теракт в Ницце. 31-летний выходец из Туниса Мохамед Лауэж-Булель на 19-тонном грузовике врезался в толпу людей, наблюдавших на Английской набережной за салютом в честь Дня взятия Бастилии. 86 человек погибли и 308 получили ранения. Среди погибших — 20-летняя студентка из Москвы Виктория Савченко. Всего пострадали пятеро россиян.



16 июля премьер Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране. В ходе попытки переворота и его подавления погиб 161 человек, ранено 1440. Число арестованных превысило 2,8 тыс. человек. Прошла волна чисток и увольнений.



23 июля недалеко от площади Дехмазанг в афганском Кабуле произошел двойной теракт. Погибло более 80 человек, более 200 получили ранения.



24 июля поздно вечером в баварском Ансбахе возле места проведения музыкального фестиваля, когда закончился концерт и около 2,5 тыс. человек стали расходиться по домам, произошел мощный взрыв. Единственный погибший является главным подозреваемым. Он, вероятно, пронес взрывное устройство в рюкзаке. 12 человек получили ранения, трое из них — тяжелые.



25 июля в Японии от рук маньяка пострадали пациенты дома инвалидов «Сад лилий в Цукуи», расположенного в 50 км от Токио. Бывший работник из-за неприязни к инвалидам влез в окно и напал на пациентов. Погибли 19 человек, 20 получили тяжелые ранения, шесть — легкие. После нападения 26-летний Сатоси Уэмацу сдался полиции.



26 июля во французской Нормандии совершен теракт в церкви Святого Стефана в Сент-Этьен-дю-Рувре. Утром двое вооруженных ножами боевиков ИГИЛ взяли пятерых заложников во время утренней службы. Среди них был один священник, две монахини и два прихожанина. Нападавшие перерезали горло 85-летнему священнику Жаку Амелю, еще один из заложников был тяжело ранен. Нападавших застрелила полиция. Убийство произошло через несколько дней после серии других терактов, совершенных в Западной Европе, в том числе во Франции и Германии.



Фото: TASS/AP/Emrah Gurel

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10 декабря — взрывы в центре турецкого Стамбула в районе Бешикташ. Погибли 44 человека (в том числе 36 полицейских), ранено 166 человек.



19 декабря в Центре современного искусства Анкары (в Турции) на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» был застрелен чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Андрей Карлов.



19 декабря произошел теракт на рождественском базаре в Берлине. Фура въехала на заполненную людьми территорию базара. В результате наезда под колесами фуры погибло 11 человек, еще около 50 посетителей получили ранения. В оставленной фуре на месте пассажира было найдено тело поляка-водителя. Полиция вышла на подозреваемого — 24-летнего тунисца Аниса Амри, который в пятницу, 23 декабря, был убит недалеко от итальянского Милана в ходе перестрелки с местными полицейскими. 24 декабря в Тунисе были арестованы трое сообщников террориста.



Вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» Алексей Филатов, оценивая террористическую угрозу в России в 2016 году, заявил «Известиям», что, несмотря на некоторый рост статистики по предотвращению терактов, ситуация остается подконтрольной.



— Хотя террористическая угроза и в мире, и в России всё еще достаточно высокая, но благодаря успешной работе силовых структур у нас не повторяются трагедии, подобные Буденновску, «Норд-Осту», Беслану. Преступники не могут так скоординировать свою работу, чтобы подготовить серьезный террористический акт. Мы видим только одиночные вылазки. Чаще всего это взрывы в Северо-Кавказском регионе, нападения на силовиков. Что касается мира, то главной проблемой является Сирия. Пока она будет кровоточить, сохранится и угроза Европе, и террористическая активность в России, — отметил эксперт.



Согласно глобальному индексу терроризма, который измеряет уровень террористической активности внутри той или иной страны по четырем основным показателям — количество террористических инцидентов, количество погибших, количество пострадавших, уровень материального ущерба, — первые места в рейтинге с наибольшей опасностью терроризма заняли Ирак, Афганистан, Нигерия, Пакистан и Сирия. Они дали 72% всех жертв терроризма. Общее количество жертв, погибших в 2016 году от рук террористов, составило 29 376 человек. Опасность терроризма за последний год значительно выросла в таких странах, как Франция, Турция, Саудовская Аравия, Кувейт, Туниc и Бурунди. Украина, находясь на 11-м месте, является сейчас наиболее опасной с точки зрения терроризма страной на территории СНГ. Россия в индексе терроризма — на 30-м месте, сразу за Францией.



Природные катаклизмы и техногенные катастрофы

Фото: TASS/AP/Annie Ho



6 февраля произошло землетрясение на Тайване с магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера. Погибли 116 человек, пострадали 422.



25 февраля в Воркуте из-за взрыва метана на угольной шахте «Северная» погибли 30 шахтеров. В ночь на 28 февраля во время поисково-спасательных работ произошел повторный взрыв. Погибли еще один шахтер и пять спасателей.



14–17 апреля произошло землетрясение в Японии в провинции Кумамото. Магнитуда достигла 7,3 бала. 137 человек погибли, 11 пропали без вести, ранены около 1,1 тыс. человек. Первое серьезное землетрясение в Японии, унесшее жизни более чем 30 человек, с 2011 года.



16 апреля — землетрясение в Эквадоре в 27 км от города Муисне с магнитудой 7,8 балла. Было введено чрезвычайное положение. Произошли многочисленные разрушения. Погибли 660 человек, 32 пропали без вести, 51 376 ранены.



14–20 мая 101 человек погиб, более ста числятся пропавшими без вести на Шри-Ланке. Вслед за дождями и наводнениями пришли оползни. Бесследно исчезли сотни семей из поселков, оказавшихся на пути потока из размытой земли и камней. В целом от стихии пострадало около 450 тыс. человек. Повреждено 4 тыс. домов, 530 разрушено.



18 июня в Карелии на Сямозере группа детей, сплавлявшихся на лодках в сопровождении инструкторов, попала в шторм. Погибли 14 человек.



Середина июня стала катастрофической для юга Китая, где вслед за сильными дождями начались наводнения. Особенно пострадало население возле рек Хуанхэ и Янцзы. В результате пострадали 32 млн человек, погибли 186 человек.



23 июня — наводнение в горном штате Западная Виргиния (США), возникшее после сильнейшего ливня. Оно привело к многочисленным разрушениям и гибели не менее 24 человек. Ливень шел несколько часов и стал самым масштабным за сто лет.



6–7 августа — наводнение из-за обильных дождей в Республике Македония. В столице — городе Скопье — под водой оказались целые кварталы. Дожди смыли участок кольцевой дороги вокруг столицы, автомобили перебрасывало на сотни метров. Погибло более 20 человек, большинство из которых не смогли выбраться из машин. Десятки людей были травмированы. Некоторые районы страны были отрезаны от мира оползнями.



24 августа в Центральном регионе Италии произошло землетрясения магнитудой 6,2 балла. Его толчки ощущались в том числе в Риме, Неаполе и Флоренции. В результате землетрясения погибли 295 человек. Более 3 тыс. лишились крыши над головой. Это землетрясение — крупнейшая катастрофа в истории страны с 2009 года.



Более 10 тыс. человек погибли в результате природных и техногенных катастроф в 2016 году. Финансовые потери составили $158 млрд.

Выплаты страховых компаний в 2016 году достигли $49 млрд, что почти на треть больше, чем в 2015-м, но покрыли только треть убытка, причиненного катастрофами.

Самым смертоносным естественным катаклизмом в 2016 году был ураган «Мэттью», который унес жизни 733 человек, в основном на Гаити.

Главная причина ДТП — нарушение правил

Фото: РИА Новости/МЧС РФ ​​​​​​​



По данным экспертов, с января по сентябрь 2016 года в России произошло более 130 тыс. ДТП. За этот период на дорогах погибло около 16 тыс. человек.

Депутат Госдумы РФ, председатель общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков уверен, что за год ситуация на дорогах не изменилась ни в худшую, ни в лучшую сторону.

— Согласно статистике, 6–7% аварий происходят по вине пьяных водителей, 20% — из-за плохого состояния дорожного полотна. Но две трети ДТП, самое большое количество, случаются из-за недисциплинированности, личного поведения и нарушения правил дорожного движения, — рассказал Лысаков.



Одним из самых страшных дорожных происшествий года стало ДТП 4 декабря в Ханты-Мансийском автономном округе. Рейсовый автобус, в котором находилась детская команда по акробатике, столкнулся с грузовиком и легковыми машинами. В аварии погибли 10 детей и двое взрослых. ​​​​​​​

