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Фигуристку Аделину Сотникову могут лишить золотой медали

Олимпийскую чемпионку подозревают в приеме допинга

Фигуристку Аделину Сотникову могут лишить золотой медали Олимпиады в Сочи 2014 года.

Об этом заявила итальянская La Gazzetta dello Sport.

Издание выяснило, что имя чемпионки упоминается в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

Журналисты утверждают, что пробы Сотниковой вскрывались неизвестными лицами, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Более того, из-за скандала с пробами могут пересмотреть награждение золотыми медалями сборной России по фигурному катанию.

Официального подтверждения информации пока нет.

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Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

Фигуристку Аделину Сотникову могут лишить золотой медали

Олимпийскую чемпионку подозревают в приеме допинга

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