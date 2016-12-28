В Кремле сомневаются в достоверности публикации NYT о допинге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию, опубликованную в статье The New York Times о том, что исполняющая обязанности главы РУСАДА Анна Анцелиович якобы признала факт существования некой допинговой системы в России.

По словам официального представителя Кремля, что-то говорить на это счет рано, так как необходимо проверить достоверность этих слов.

«Насколько оно соответствует действительности, насколько действительны слова, которые ей (Анцелиович) приписываются, что имелось в виду, в каком контексте», — сказа Песков.



Он добавил, что Москва изначально отрицала какую-либо причастность государства к якобы имевшей место допинговой программе.

Представитель президента напомнил, что в России ведется свое расследование, в ходе которого, кроме прочего, стало известно о причастности к преступлениям гражданина (имеется в виду информатор WADA Григорий Родченков), который и стал первоисточником в озвучивании таких обвинений.



Родченков занимал пост главы антидопингового центра до ноября 2015 года. После того как он покинул Россию, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории начал сотрудничать с независимой комиссией WADA, которой предоставлял ложные сведения о допинговых нарушениях в России.



Он утверждал, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью «допинговой программы» России. После этого в WADA провели расследование, по результатам которого рекомендовали Международному олимпийскому комитету (МОК) отстранить всех российских атлетов от Олимпиады-2016.

В России летом 2016 года возбудили уголовное дело против экс-главы лаборатории из-за злоупотребления полномочиями.



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