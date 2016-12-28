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В РУСАДА готовят заявление в связи со статьей NYT о допинге в России

Американское издание утверждает, что исполняющая обязанности главы российского агентства Анна Анцелиович якобы признала наличие допингового сговора в стране

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) готовят ответное заявление на статью газеты The New York Times, где утверждается, что исполняющая обязанности главы российского агентства Анна Анцелиович якобы признала существование допинговой системы в России.

Напомним, американское издание опубликовало материал, в котором содержится цитата исполняющей обязанности генерального директора РУСАДА Анны Анцелиович, в которой, по утверждению издания, она первой признала наличие допинг-системы в России.

«Это был сговор на институциональном уровне. Схемы махинаций существовали многие годы. Я была шокирована, когда всё это раскрылось. Но государство не было вовлечено в эту систему», — говорится в цитате, которая явно вырвана из контекста.

Ни вопрос, который был задан чиновнице, ни ее развернутый ответ не были приведены газетой New York Times, которой в свое время дал скандальное интервью бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, сбежавший в США.

9 декабря была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном. В документе Россия обвиняется в наличии государственной системы поддержки допинга.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

В РУСАДА готовят заявление в связи со статьей NYT о допинге в России

В РУСАДА готовят заявление в связи со статьей NYT о допинге в РоссииАмериканское издание утверждает, что исполняющая обязанности главы российского агентства Анна Анцелиович якобы признала наличие допингового сговора в стране

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