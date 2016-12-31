Рубль за год вырос почти на четверть к европейской валюте

По итогам уходящего года курс российской валюты продемонстрировал рост на 20,1% к доллару и на 24,7% к евро, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Последний день торгов американская валюта завершила на отметке в 61,27 рубля, а европейская — на 64,52 рубля.

Для сравнения: в конце прошлого года доллар стоил 73,59 рубля, а евро — 80,43 рубля. Максимального уровня курс американской валюты по отношению к российской достиг 21 января, составив почти 86 рублей, а евро в то время оценивался в 93,7 рубля.

Накануне, 30 января, биржевой курс европейской валюты увеличился более чем на рубль буквально за два часа.

Как ранее писали «Известия», в новом году эксперты прогнозируют дальнейшее укрепление рубля.