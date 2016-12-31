Гражданин Польши угрожал взорвать самолет на пути с Канарских островов

Полиция чешской столицы обезвредила и задержала злоумышленника — гражданина Польши, который угрожал взорвать Boeing 737-800, летевший из Лас-Пальмас (Канарские острова) в Варшаву, передает пражский новостной портал Aktuálně.

По его данным, самолет, принадлежащий авиакомпании Enter Air, вынужден был совершить экстренную посадку в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела. Диспетчеры посадили авиалайнер в старой части аэропорта, после чего он был окружен полицией.

Как ранее писали «Известия», изначально чешское телевидение сообщило о ликвидации предполагаемого террориста.

На место происшествия выезжал глава МВД Милан Хованец. По его словам, все 160 пассажиров авиарейса — по большей части граждане Польши — были благополучно эвакуированы и расселены по гостиницам в Праге в ожидании дальнейшего вылета.

Самолет прошел проверку на обнаружение взрывчатых веществ и взрывных устройств. На расписание вылетов и прилетов аэропорта инцидент не повлиял.