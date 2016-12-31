Мавзолей Ленина закрыли на время новогодних мероприятий

На время проведения новогодних мероприятий — 31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года — будут закрыты для посетителей некрополь у Кремлевской стены и Мавзолей Ленина на Красной площади, передает «РИА Новости» со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

«В связи с проведением праздничных новогодних мероприятий допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года осуществляться не будет», — говорится в сообщении центра.

Ранее «Известия» писали об ограничении продажи алкогольных напитков с любым содержанием спирта на новогодних каникулах вблизи мест проведения праздничных мероприятий и детских елок, а также в парках.

Кроме того, в связи с проведением Кремлевской елки был ограничен доступ посетителей в московский Кремль и на Красную площадь.