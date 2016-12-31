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Мэрия Москвы ограничила продажу алкоголя на каникулах

Ограничения вводятся из соображения безопасности, профилактики правонарушений и травматизма

В новогоднюю ночь и рождественские каникулы в российской столице будут действовать ограничения на продажу алкогольной продукции, сообщили в московской мэрии.

По словам главы столичного департамента региональной безопасности Владимира Черникова, введение подобного рода ограничительных мер продиктовано соображениями безопасности — предотвращения травматизма и профилактики противоправных действий.

Ограничения коснутся только тех предпринимателей, которые ведут торговлю спиртными напитками вблизи мест проведения массовых мероприятий и гуляний, включая площадки московского фестиваля «Путешествие в Рождество» и детских елок, а также городские парки и прилегающую к ним территорию.

Ранее «Известия» писали о том, что в преддверии Нового года в столичном Парке победы открылся ледовый городок, в котором представлены высеченные изо льда копии наиболее известных достопримечательностей страны.

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Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

Мэрия Москвы ограничила продажу алкоголя на каникулах

Ограничения вводятся из соображения безопасности, профилактики правонарушений и травматизма

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