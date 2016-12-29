В атмосфере праздника: как украшали столицу к Новому году

Москва готовится к празднику, до которого остались считанные дни: в столице уже начали свою работу новогодние ярмарки и елочные базары, в Кремле нарядили главную елку страны, а улицы, бульвары и достопримечательности украсила праздничная иллюминация.

Как наряжали и украшали Москву к приходу Нового года, можно посмотреть в праздничной в фотоленте «Известий».



Новогодняя Москва