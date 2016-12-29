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В атмосфере праздника: как украшали столицу к Новому году

Улицы новогодней Москвы — в объективе фотографов «Известий»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Москва готовится к празднику, до которого остались считанные дни: в столице уже начали свою работу новогодние ярмарки и елочные базары, в Кремле нарядили главную елку страны, а улицы, бульвары и достопримечательности украсила праздничная иллюминация. 

Как наряжали и украшали Москву к приходу Нового года, можно посмотреть в праздничной в фотоленте «Известий». 

Новогодняя Москва

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

В атмосфере праздника: как украшали столицу к Новому году

В атмосфере праздника: как украшали столицу к Новому годуУлицы новогодней Москвы — в объективе фотографов «Известий»

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Мнение

Владимир Лукин

президент Паралимпийского комитета России

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Фотолента

В атмосфере праздника: как украшали столицу к Новому году

В атмосфере праздника: как украшали столицу к Новому году

Улицы новогодней Москвы глазами фотографов "Известий"

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Михаил Лебедев

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