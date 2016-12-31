Помощники Трампа рассказали о его неладах с современными технологиями

Избранный президент США Дональд Трамп сталкивается с определенными трудностями при обращении с современной техникой и использовании новейших технологий, рассказали представители его окружения интернет-изданию Politico.

По словам приближенных политика, он предпочитает «более консервативные» методы сбора информации — хотя при этом очень активно использует Twitter, считая этот сервис микроблогов чем-то вроде трибуны.

Помощники будущего президента США признались, что он ни разу не присылал им электронные письма или СМС. Однажды Трамп поблагодарил журналиста за лестную публикацию, но вместо традиционного послания на электронный ящик тот получил записку, которую политик написал на листке бумаги, а его помощник отсканировал и отправил на e-mail. По словам журналиста, миллиардер считает, что «электронная почта отвлекает» его.

Кроме того, 70-летний Трамп практически не пользуется современными средствами получения информации, по старинке предпочитая черпать сведения из печатной прессы, а электронную переписку читает только в распечатанном виде, пишет на той же бумаге свое резюме, после чего документы сканируются и в формате PDF отправляются адресату.

Друг Трампа Роджер Стоун утверждает, что до недавнего времени избранный президент США использовал мессенджеры предыдущего поколения — сервисы, которые активнее всего использовались пару десятилетий назад.