Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
31 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе стран ЕврАзЭС

Документ также будет вынесен на обсуждение Государственного таможенного комитета республики

Белорусский лидер Александр Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.

Президент республики также уполномочил Государственный таможенный комитет (ГТК) провести переговоры по документу и при необходимости внести в него изменения. Текст проекта опубликован на Национальном правовом портале.

По мнению Александра Лукашенко, этот договор должен быть подписан «при достижении договоренности в пределах одобренного проекта».

26 декабря лидеры стран ЕврАзЭС (России, Киргизии, Армении и Казахстана) подписали Таможенный кодекс на заседании в Санкт-Петербурге. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко отсутствовал в тот день на мероприятии и не смог подписать договор.

Читайте также:

ЕАЭС упрощает таможенное регулирование

Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе стран ЕврАзЭС

Документ также будет вынесен на обсуждение Государственного таможенного комитета республики

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Васильев

политолог

Все мнения

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке