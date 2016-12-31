Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе стран ЕврАзЭС

Белорусский лидер Александр Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.

Президент республики также уполномочил Государственный таможенный комитет (ГТК) провести переговоры по документу и при необходимости внести в него изменения. Текст проекта опубликован на Национальном правовом портале.

По мнению Александра Лукашенко, этот договор должен быть подписан «при достижении договоренности в пределах одобренного проекта».

26 декабря лидеры стран ЕврАзЭС (России, Киргизии, Армении и Казахстана) подписали Таможенный кодекс на заседании в Санкт-Петербурге. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко отсутствовал в тот день на мероприятии и не смог подписать договор.