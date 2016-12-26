ЕАЭС упрощает таможенное регулирование

Саммиты сразу двух интеграционных объединений состоялись в Санкт-Петербурге. В бывшем здании сената собрались лидеры стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Главы государств подписали Таможенный кодекс ЕАЭС и договорились утвердить кандидатуру нового генерального секретаря ОДКБ весной следующего года.



— Евразийскому экономическому союзу исполняется два года, поэтому у нас есть хороший повод подвести итоги совместной работы за этот период и обменяться мнениями о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции. В процессе строительства Евразийского экономического союза мы вместе добились действительно серьезных успехов. Создан емкий общий рынок, действующий по согласованным правилам, основанным на универсальных принципах Всемирной торговой организации, заметно повысились показатели и взаимной торговли. Последовательно устраняются барьеры на пути свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала. За время функционирования союза число нетарифных ограничений сокращено более чем на 30%, — отметил президент России Владимир Путин.

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, чья страна председательствовала в союзе в 2016 году, заметил, что в одиночку государствам было бы значительно труднее преодолевать проблемы, вызванные состоянием мировой экономики. Нурсултан Назарбаев предложил создать экспертный совет ЕАЭС, который прорабатывал бы различные предложения по дальнейшей интеграции.



— Президенты четырех стран подписали все представленные документы, в том числе и Таможенный кодекс, — сообщил по итогам встречи председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

Глава ЕЭК отметил, что новая редакция Таможенного кодекса — «прогрессивный документ». Согласно ТК, таможенные процедуры станут проще, сократятся сроки растаможивания товаров на внешней границе ЕАЭС.

Напомним, новый Таможенный кодекс закладывает основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза.

После того как ТК вступит в силу, в 2018 году начнется снижение порога беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов в страны ЕАЭС. Предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля 2017 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на этот раз на саммиты не приехал. Документы ему на подпись отправят в Минск. Однако, по словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, все детали договоров были заранее согласованы с белорусской стороной.

Встреча лидеров ОДКБ также прошла в отсутствие Александра Лукашенко (а именно Белоруссия станет председателем организации в следующем году). Действующий генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа сообщил, что в ходе встречи Владимир Путин проинформировал коллег о положении в Сирии. По словам Николая Бордюжи, вопрос о назначении нового генсека было решено не обсуждать из-за отсутствия белорусской делегации. К этой теме вернутся на встрече в апреле.

Напомним, что с 2017 года на эту должность будут поочередно выдвигать в порядке ротации представителей всех государств — членов ОДКБ.

