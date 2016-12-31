Неизвестные в Москве ранили из пистолета бойца ММА Расула Мирзаева

Трое неизвестных в Москве избили и ранили из травматического пистолета известного бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.



«Трое неизвестных напали на Мирзаева на улице Восточная сегодня около 02:00 мск. Злоумышленники избили и ранили из травматического пистолета спортсмена, после чего скрылись. Пострадавший госпитализирован», — приводит ТАСС сообщение собеседника агентства.

При этом пресс-служба полиции подтвердила факт нападения на мужчину, которое произошло на улице Восточная, но не уточнили личность пострадавшего.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, также принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников.