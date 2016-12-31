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В Москве объявлено штормовое предупреждение

В столичном регионе возможен сильный ветер с порывами 15 м/с

Синоптики сообщили о штормовом предупреждении в Москве. Как передает пресс-служба Росгидромета, в столице ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с .

«31 декабря до 21:00 мск в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Росгидромет также рекомендует автомобилистам не парковаться под деревьями, а пешеходам — не находиться вблизи плохо закрепленных рекламных щитов и дорожных знаков.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков сообщил, что за ноябрь и декабрь количество снега, выпавшего в столичном регионе, приблизилось к годовой норме.

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Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

В Москве объявлено штормовое предупреждение

В столичном регионе возможен сильный ветер с порывами 15 м/с

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