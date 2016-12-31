Захарова: есть все предпосылки для выхода из тупика в диалоге с США

Российско-американские отношения могут выйти из тупика, в который их завела действующая администрация США, для этого есть все предпосылки. Такое мнение выразила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона готова работать с партнером, несмотря на возникающие сложности, поскольку блокировка диалога еще сильнее усугубляет ситуацию.

«Мы исходим из того, что, конечно, из тупика, в который привели российско-американские отношения прежние обитатели Белого дома, нужно выходить, и сейчас к этому есть все предпосылки», — заявила Мария Захарова в интервью «РИА Новости».

29 декабря Вашингтон объявил о введении санкций в отношении ряда лиц и служб РФ, обвинив их в том, что они якобы оказывали влияние на избирательную кампанию США. Кроме того, американская сторона заявила о высылке из страны 35 российских дипломатов.