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Захарова: есть все предпосылки для выхода из тупика в диалоге с США

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что отказ от взаимодействия даже со сложным партнером только ухудшит ситуацию

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Российско-американские отношения могут выйти из тупика, в который их завела действующая администрация США, для этого есть все предпосылки. Такое мнение выразила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона готова работать с партнером, несмотря на возникающие сложности, поскольку блокировка диалога еще сильнее усугубляет ситуацию.

«Мы исходим из того, что, конечно, из тупика, в который привели российско-американские отношения прежние обитатели Белого дома, нужно выходить, и сейчас к этому есть все предпосылки», — заявила Мария Захарова в интервью «РИА Новости».

29 декабря Вашингтон объявил о введении санкций в отношении ряда лиц и служб РФ, обвинив их в том, что они якобы оказывали влияние на избирательную кампанию США. Кроме того, американская сторона заявила о высылке из страны 35 российских дипломатов.

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Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

Захарова: есть все предпосылки для выхода из тупика в диалоге с США

Захарова: есть все предпосылки для выхода из тупика в диалоге с СШАОфициальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что отказ от взаимодействия даже со сложным партнером только ухудшит ситуацию

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