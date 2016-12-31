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Трамп высмеял CNN и NBC News за освещение санкций против России

Американские СМИ называют «странным» решение Москвы не высылать дипломатов США в ответ на действия Вашингтона

Избранный президент США Дональд Трамп высмеял американские телеканалы CNN и NBC News за освещение событий с выдворением российских дипломатов в соответствии с решением действующих властей страны.

Об этом республиканец написал в своем микроблоге в Twitter.

«Русские так обводят вокруг пальца CNN и NBC, на это смешно смотреть, те ни о чем не догадываются. Fox News все понимает», — заявил политик.

Ранее Дональд Трамп подчеркивал, что решение российского лидера Владимира Путина не высылать американских послов в ответ на санкции США было «отличным ходом».

29 декабря действующая администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против российских учреждений, компаний и физических лиц, обвинив их в давлении на американских дипломатов и вмешательстве в выборы. Кроме того, власти Соединенных Штатов закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам и объявили персонами нон-грата 35 сотрудников дипведомств.

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Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

Трамп высмеял CNN и NBC News за освещение санкций против России

Американские СМИ называют «странным» решение Москвы не высылать дипломатов США в ответ на действия Вашингтона

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