Трамп высмеял CNN и NBC News за освещение санкций против России

Избранный президент США Дональд Трамп высмеял американские телеканалы CNN и NBC News за освещение событий с выдворением российских дипломатов в соответствии с решением действующих властей страны.



Об этом республиканец написал в своем микроблоге в Twitter.

«Русские так обводят вокруг пальца CNN и NBC, на это смешно смотреть, те ни о чем не догадываются. Fox News все понимает», — заявил политик.

Russians are playing @CNN and @NBCNews for such fools - funny to watch, they don't have a clue! @FoxNews totally gets it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 декабря 2016 г.

Ранее Дональд Трамп подчеркивал, что решение российского лидера Владимира Путина не высылать американских послов в ответ на санкции США было «отличным ходом».

29 декабря действующая администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против российских учреждений, компаний и физических лиц, обвинив их в давлении на американских дипломатов и вмешательстве в выборы. Кроме того, власти Соединенных Штатов закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам и объявили персонами нон-грата 35 сотрудников дипведомств.