Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
31 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Путин: 2016-й год был непростым, но трудности сплотили страну

«Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается», — сказал президент в новогоднем обращении, показанном на Дальнем Востоке

Жители Дальнего Востока России встречают приход Нового года, в новогоднем обращении, показанном в эфире, Владимир Путин заявил, что уходящий год был непростым, но трудности сплотили страну и открыли огромные резервы возможностей для движения вперед.

«2016-й год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед», – сказал президент. Российский лидер отметил, что россияне верят в себя, в свою страну и в свои силы.

«Главное — мы верим в себя, в свои силы, в свою страну», — сказал Путин. Президент поблагодарил россиян «за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России». «Всем, кто выполняет сейчас свой трудовой и ратный долг, мои самые добрые пожелания в наступающем году», — сказал он.

Читайте также:

Самые яркие цитаты Владимира Путина в 2016 году

Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

Путин: 2016-й год был непростым, но трудности сплотили страну

«Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается», — сказал президент в новогоднем обращении, показанном на Дальнем Востоке

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Инфографика

Праздник без забот: как не омрачить себе новогодние каникулы

Праздник без забот: как не омрачить себе новогодние каникулы

О том, чего стоит остерегаться и что нельзя забывать, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Фотолента

В атмосфере праздника: как украшали столицу к Новому году

В атмосфере праздника: как украшали столицу к Новому году

Улицы новогодней Москвы — в объективе фотографов «Известий»

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Инфографика

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

О том, в какую цену обойдутся россиянам праздничные блюда, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке