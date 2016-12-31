Путин: 2016-й год был непростым, но трудности сплотили страну

Жители Дальнего Востока России встречают приход Нового года, в новогоднем обращении, показанном в эфире, Владимир Путин заявил, что уходящий год был непростым, но трудности сплотили страну и открыли огромные резервы возможностей для движения вперед.

«2016-й год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед», – сказал президент. Российский лидер отметил, что россияне верят в себя, в свою страну и в свои силы.

«Главное — мы верим в себя, в свои силы, в свою страну», — сказал Путин. Президент поблагодарил россиян «за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России». «Всем, кто выполняет сейчас свой трудовой и ратный долг, мои самые добрые пожелания в наступающем году», — сказал он.