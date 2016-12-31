Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
31 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Самые яркие цитаты Владимира Путина в 2016 году

Поговорки, намеки, шутки и признания — неформальная составляющая выступлений президента

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Владимир Путин — о взаимоотношениях с США и НАТО, японском саке, российских футбольных фанатах и украинской диверсии. «Известия» собрали самые запомнившиеся высказывания российского президента.

Совет по науке и образованию. О чиновниках, которые вопреки просьбе президента избрались в академики

«Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких‑то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления».

Ежегодная пресс-конференция. О «российских оккупантах» на Украине

«Хорошо было бы добиться того, чтобы в Донбассе украинскую армию не считали оккупантами в своей собственной стране».

По итогам визита в Японию: о Южный Курилах

«Нужно прекратить исторический пинг-понг по этим территориям».

По итогам визита в Японию: о горячих источниках

«Мне удалось прикоснуться только к одному горячему источнику — это саке местного производства, называется «Восточная красавица». Очень рекомендую, но думаю, что нужно знать меру, как у нас говорят».

Выступление перед экспертами клуба «Валдай». О НАТО

«Постоянно штампуются угрозы — вымышленные, мифические, вроде пресловутой «российской военной угрозы». Действительно, это прибыльное занятие: можно новые военные бюджеты выбивать в своих собственных странах, нагибать союзников под интересы одной сверхдержавы, расширить НАТО, приблизить инфраструктуру альянса, боевые подразделения, новую технику к нашим границам».

Общение с журналистами по итогам визита в Индию. Об отношениях с США

«Вы все — объект разработок соответствующих служб. Вы зря смеетесь, и я скажу почему. Потому что вы носители определенной информации. Вы же входите в президентский пул, вы привыкли, можете что‑то услышать, что‑то увидеть, с кем‑то переговорить. Вы свободно болтаете по телефонам, по открытой связи, и несете в эфир то, что считаете нужным и вообще о чем думаете или только предполагаете. Это представляет интерес. Значит, на каждого из вас можно завести дело — наверняка так и есть — и отслеживать все ваши переговоры. Всё это систематизируется, складывается, анализируется. Вот чем занимается АНБ США».

Об общении с американским вице-президентом

Вопрос: Вице-президент США Джозеф Байден вчера пообещал послать Вам сигнал — ответить за хакерские атаки, в организации которых США обвиняют официальную Россию.

Владимир Путин: Мы умеем друг друга послать, поэтому ничего неожиданного здесь нет.

Форум «Общероссийского народного фронта» в Крыму. О блокаде Крыма

«У нас правозащитные организации воды в рот набрали, язык проглотили и молчат. На самом деле это серьезное преступление. А больницы, а дети, а старики? Это серьезная очень вещь. Все молчат, как будто так и надо. Бог с ними в конце концов. Я вам честно скажу — вы сейчас сами об этом сказали, а я могу сказать вам о моих чувствах: я любовался теми людьми, которые в Крыму и в Севастополе проживают, и их реакцией на то, что происходит. Вот эта собранность, мужество, желание бороться за свои интересы... А вообще для тех, кто это сделал: это такая глупость, на что они рассчитывали, я даже не понимаю. Что все встанут на колени и будут просить подачку? Удивительные идиоты просто те, кто это сделал.

Президентский Совет по культуре. О цензуре

«Принцип свободы творчества считаю абсолютно незыблемым. Однако у всех свобод всегда есть вторая сторона: ответственность».

Проводы части олимпийской сборной в Бразилию. О спортивной конкуренции

«Думаю, что и ваши коллеги из других ведущих спортивных держав мира понимают — не все говорят об этом открыто, понятно, но все понимают, — что качество, проба их медалей будет другой. Ведь одно дело — выигрывать у равных, сильных соперников, и совсем другое — соревноваться с теми, кто явно ниже тебя по классу. У такой победы совсем другой вкус, или, может быть, безвкусица».

Совещание с послами и постпредами РФ. О гонке вооружений

«Не собираемся поддаваться милитаристскому угару, а именно к этому, похоже, нас и стараются подтолкнуть, спровоцировать на затратную и бесперспективную гонку вооружений, сделать так, чтобы мы отвлекали силы и ресурсы от решения важнейших задач собственного социально-экономического развития. Этого не будет. Но не будет также и нашей слабости».

Сессия Петербургского международного экономического форума. О футбольных фанатах

«Я, правда, не знаю, как 200 наших болельщиков отметелили несколько тысяч англичан, не понимаю».

«Прямая линия» с президентом. О резервах государства

«Если вообще прекратить всё делать, совсем, прекратить всем работать, как говорят, шило в стенку, четыре месяца можно жить, вообще ничего не делать, страна может замереть на четыре месяца и будет существовать».

«Прямая линия» с президентом. О политической династии Клинтонов

«Муж и жена — одна сатана», то есть вот они там и будут руководить, как у нас в народе говорят иногда».

Предпринимательский форум малого бизнеса. Об анонимных интернет-жалобах на бизнесменов

«Это анонимка, и здесь только один проверяющий хорошо работал — Лаврентий Павлович Берия, с анонимками».

Беседа с рабочими ярославского завода «Автодизель». О санкциях

«Все эти санкционные ограничения, они формулируются не гигантами мысли, это не большие интеллектуалы, кто предлагает вот такую форму взаимодействия в мировой экономике, но и полной идиотией они тоже не страдают».

Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

Самые яркие цитаты Владимира Путина в 2016 году

Самые яркие цитаты Владимира Путина в 2016 годуПоговорки, намеки, шутки и признания — неформальная составляющая выступлений президента

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Васильев

политолог

Все мнения

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке