Самые яркие цитаты Владимира Путина в 2016 году

Владимир Путин — о взаимоотношениях с США и НАТО, японском саке, российских футбольных фанатах и украинской диверсии. «Известия» собрали самые запомнившиеся высказывания российского президента.

Совет по науке и образованию. О чиновниках, которые вопреки просьбе президента избрались в академики

«Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких‑то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления».

Ежегодная пресс-конференция. О «российских оккупантах» на Украине

«Хорошо было бы добиться того, чтобы в Донбассе украинскую армию не считали оккупантами в своей собственной стране».



По итогам визита в Японию: о Южный Курилах

«Нужно прекратить исторический пинг-понг по этим территориям».



По итогам визита в Японию: о горячих источниках

«Мне удалось прикоснуться только к одному горячему источнику — это саке местного производства, называется «Восточная красавица». Очень рекомендую, но думаю, что нужно знать меру, как у нас говорят».

Выступление перед экспертами клуба «Валдай». О НАТО



«Постоянно штампуются угрозы — вымышленные, мифические, вроде пресловутой «российской военной угрозы». Действительно, это прибыльное занятие: можно новые военные бюджеты выбивать в своих собственных странах, нагибать союзников под интересы одной сверхдержавы, расширить НАТО, приблизить инфраструктуру альянса, боевые подразделения, новую технику к нашим границам».

Общение с журналистами по итогам визита в Индию. Об отношениях с США

«Вы все — объект разработок соответствующих служб. Вы зря смеетесь, и я скажу почему. Потому что вы носители определенной информации. Вы же входите в президентский пул, вы привыкли, можете что‑то услышать, что‑то увидеть, с кем‑то переговорить. Вы свободно болтаете по телефонам, по открытой связи, и несете в эфир то, что считаете нужным и вообще о чем думаете или только предполагаете. Это представляет интерес. Значит, на каждого из вас можно завести дело — наверняка так и есть — и отслеживать все ваши переговоры. Всё это систематизируется, складывается, анализируется. Вот чем занимается АНБ США».



Об общении с американским вице-президентом

Вопрос: Вице-президент США Джозеф Байден вчера пообещал послать Вам сигнал — ответить за хакерские атаки, в организации которых США обвиняют официальную Россию.

Владимир Путин: Мы умеем друг друга послать, поэтому ничего неожиданного здесь нет.



Форум «Общероссийского народного фронта» в Крыму. О блокаде Крыма

«У нас правозащитные организации воды в рот набрали, язык проглотили и молчат. На самом деле это серьезное преступление. А больницы, а дети, а старики? Это серьезная очень вещь. Все молчат, как будто так и надо. Бог с ними в конце концов. Я вам честно скажу — вы сейчас сами об этом сказали, а я могу сказать вам о моих чувствах: я любовался теми людьми, которые в Крыму и в Севастополе проживают, и их реакцией на то, что происходит. Вот эта собранность, мужество, желание бороться за свои интересы... А вообще для тех, кто это сделал: это такая глупость, на что они рассчитывали, я даже не понимаю. Что все встанут на колени и будут просить подачку? Удивительные идиоты просто те, кто это сделал.

Президентский Совет по культуре. О цензуре

«Принцип свободы творчества считаю абсолютно незыблемым. Однако у всех свобод всегда есть вторая сторона: ответственность».

Проводы части олимпийской сборной в Бразилию. О спортивной конкуренции

«Думаю, что и ваши коллеги из других ведущих спортивных держав мира понимают — не все говорят об этом открыто, понятно, но все понимают, — что качество, проба их медалей будет другой. Ведь одно дело — выигрывать у равных, сильных соперников, и совсем другое — соревноваться с теми, кто явно ниже тебя по классу. У такой победы совсем другой вкус, или, может быть, безвкусица».

Совещание с послами и постпредами РФ. О гонке вооружений



«Не собираемся поддаваться милитаристскому угару, а именно к этому, похоже, нас и стараются подтолкнуть, спровоцировать на затратную и бесперспективную гонку вооружений, сделать так, чтобы мы отвлекали силы и ресурсы от решения важнейших задач собственного социально-экономического развития. Этого не будет. Но не будет также и нашей слабости».

Сессия Петербургского международного экономического форума. О футбольных фанатах

«Я, правда, не знаю, как 200 наших болельщиков отметелили несколько тысяч англичан, не понимаю».

«Прямая линия» с президентом. О резервах государства



«Если вообще прекратить всё делать, совсем, прекратить всем работать, как говорят, шило в стенку, четыре месяца можно жить, вообще ничего не делать, страна может замереть на четыре месяца и будет существовать».

«Прямая линия» с президентом. О политической династии Клинтонов



«Муж и жена — одна сатана», то есть вот они там и будут руководить, как у нас в народе говорят иногда».

Предпринимательский форум малого бизнеса. Об анонимных интернет-жалобах на бизнесменов



«Это анонимка, и здесь только один проверяющий хорошо работал — Лаврентий Павлович Берия, с анонимками».

Беседа с рабочими ярославского завода «Автодизель». О санкциях



«Все эти санкционные ограничения, они формулируются не гигантами мысли, это не большие интеллектуалы, кто предлагает вот такую форму взаимодействия в мировой экономике, но и полной идиотией они тоже не страдают».