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Владимир Путин провел год в рабочем графике

Российский лидер уделил много внимания международным отношениям и экономической ситуации в стране

Фото: REUTERS/ Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

В 2016 году президент посетил 15 иностранных государств, проинспектировал более 16 российских городов и областей, принял участие в семи международных саммитах. Российский лидер провел несколько кадровых перестановок, восстановил двусторонние отношения с Турцией и договорился с премьером Японии о совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

Зарубежные визиты и поездки по России

В 2016 году президент Владимир Путин принял участие в семи международных саммитах: ЕАЭС в Астане, ШОС в Ташкенте, G20 в Китае, БРИКС в Индии, АТЭС в Лиме, СНГ в Бишкеке и ОДКБ в Ереване. Глава государства также посетил саммит АСЕАН в Сочи и ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

Всего за прошедший год Владимир Путин совершил 19 визитов в 15 государств. Среди них: Перу, Япония, Китай, Словения, Финляндия, Узбекистан, Армения, Германия, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Индия, Турция.

Среди российских городов и областей, которые посетил Владимир Путин за прошедший год, были Ярославль, Нижний Новгород, Набережные Челны, Казань, Белокуриха, Санкт-Петербург, Сочи, Севастополь, Ижевск, Ковров, Ялта, Владивосток, Волгоград, Ставрополь, Великий Новгород, Тверская область, Тула, Керчь, Амурская область, Йошкар-Ола, Валаам, Миасс, Челябинск, Оренбург и Астрахань.

Ключевые события и решения 

Январь

В январе президент сосредоточился преимущественно на вопросах внутренней повестки. Он принял участие в предпринимательском форуме малого бизнеса и посетил межрегиональный форум «Общероссийского народного фронта» в Ставрополе.

Февраль

Первый заграничный визит в 2016 году Владимир Путин совершил в феврале — в Минске состоялось заседание высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.

Март

Многие мероприятия в графике президента были связаны с ситуацией в Сирии. Так, 14 марта в Кремле Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИДа Сергеем Лавровым. Тогда же глава государства отдал приказ о выводе из Сирии основной части российской группировки.

18 марта в день годовщины воссоединения Крыма с Россией Владимир Путин проинспектировал строительство крымского моста. Президент провел совещание на острове Тузла, который в начале 2000-х стал предметом территориального спора между Россией и Украиной. Остров остался в составе Крыма, став затем частью России. 

Апрель

5 апреля Верховный главнокомандующий сообщил о создании на базе внутренних войск МВД новой силовой структуры  Российской национальной гвардии.

В конце апреля президент прибыл в Амурскую область, чтобы проинспектировать первый пуск ракеты с космодрома Восточный.  Однако в итоге старт был отменен. Президент принял решение дождаться заключения госкомиссии. Выяснилось, что проблема в одном из агрегатов ракеты. Утром 28 апреля решение о пуске было принято, глава государства прибыл на наблюдательный пункт в двух километрах от стартовой площадки, запуск прошел успешно.

Май

После Парады Победы 9 Мая Владимир Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка» по Красной площади. Глава государства нес фотографию отца, ветерана Великой Отечественной войны.

В конце мая российский лидер посетил Грецию. В рамках визита Владимир Путин побывал на святой горе Афон и посетил несколько храмов. В одном из них Владимира Путина, как особенного гостя, пригласили встать к византийскому трону, над которым висят флаги Греции и Византийской империи.

Июнь

Главным событием месяца стало начало разморозки отношений и постепенное налаживание  диалога с Турцией. Турецкий президент Реджеп Эрдоган отправил Владимиру Путину послание с извинениями за сбитый в 2015 году российский самолет. Затем лидеры стран провели телефонный разговор, после которого  была снята часть антитурецких санкций.

В конце месяца в Москве состоялось совещание послов и постпредов России за рубежом, на котором президент заявил, что НАТО не удастся втянуть РФ в новую гонку вооружений.

Июль

28 июля президент подписал ряд указов, повлекших за собой кадровые перестановки и изменения в структуре федеральных округов. В частности, от должности посла на Украине был отстранен Михаил Зурабов. Президент также упразднил Крымский федеральный округ, а Севастополь и Республика Крым вошли в состав Южного федерального округа.

Август

9 августа в Санкт-Петербурге состоялись многочасовые переговоры глав государств России и Турции. Итогом встречи стало восстановление двусторонних отношений между странами.

В августе Владимир Путин совершил визит в Крым, где провел закрытое заседание Совбеза и посетил молодежный форум «Таврида». 

Сентябрь

В сентябре Владимир Пути принял участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке и саммите «большой двадцатки» в китайском Ханчжоу. В эти дни в Узбекистане скончался президент страны Ислам Каримов. По окончании саммита Путин вылетел в Самарканд, где побывал на могиле Каримова.

В тот же день Путин  в преддверии выборов в Государственную думу  встретился с активистами партии «Единая Россия».

Октябрь

В октябре президент посетил Турцию. По итогам переговоров было подписано соглашение о строительстве газопровода «Турецкий поток».

В середине месяца Владимир Путин посетил Индию, где принял участие в саммите стран BRICS. Отдельно в рамках визита состоялись российско-индийские переговоры. Их итогом стало еще одно крупное соглашение  о поставках в Индию противовоздушных систем С-400.

19 октября в Берлине состоялась встреча в «нормандском формате» лидеров Германии, Франции, России и Украины. 

Ноябрь

В ноябре на заседании совета по науке и образованию Владимир Путин заявил что ряд чиновников проигнорировали его просьбу воздержаться от выдвижения своих кандидатур на выборы в академики и члены-корреспонденты РАН. Через несколько дней президент подписал указы об освобождении от должностей сотрудников ФСБ, МВД, Минобороны и Управления делами президента.

Также в этом месяце президент принял участие в саммите АТЭС в Перу.

Декабрь

Президент огласил послание Федеральному собранию и провел ежегодную большую пресс-конференцию, на которую аккредитовалось 1437 журналистов. 

В декабре состоялся визит Владимира Путина в Японию, где стороны приняли решение о начале совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Владимир Путин провел год в рабочем графике

Владимир Путин провел год в рабочем графикеРоссийский лидер уделил много внимания международным отношениям и экономической ситуации в стране

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