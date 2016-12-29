Рейтинг одобрения деятельности Путина обновил годовой максимум

86,8% россиян одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента страны. Таким образом, рейтинг главы государства вырос на 1% по сравнению с ноябрем (85,8%) и достиг максимума с декабря прошлого года, когда показатель равнялся 89%.



Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Президент России Владимир Путин также назван в числе общественных деятелей, которым люди доверяют больше всего, такое мнение выразили 61,2% россиян. По данным опроса 10–11 ноября, он составлял 59,2%.



Работу премьер-министра России Дмитрия Медведева одобряют, согласно данным опроса 24–25 декабря, 61,2% опрошенных, неделю назад таковых было 61,1%. Работу правительства одобрили 63,2% респондентов.



Опрос проведен 24–25 декабря среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 46 регионов страны.



Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

