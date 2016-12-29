Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
29 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Рейтинг одобрения деятельности Путина обновил годовой максимум

Работа президента удовлетворяет 86,8% россиян, что на 1% выше, чем в ноябре

86,8% россиян одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента страны. Таким образом, рейтинг главы государства вырос на 1% по сравнению с ноябрем (85,8%) и достиг максимума с декабря прошлого года, когда показатель равнялся 89%.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Президент России Владимир Путин также назван в числе общественных деятелей, которым люди доверяют больше всего, такое мнение выразили 61,2% россиян. По данным опроса 10–11 ноября, он составлял 59,2%.

Работу премьер-министра России Дмитрия Медведева одобряют, согласно данным опроса 24–25 декабря, 61,2% опрошенных, неделю назад таковых было 61,1%. Работу правительства одобрили 63,2% респондентов. 

Опрос проведен 24–25 декабря среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 46 регионов страны.

Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Рейтинг одобрения деятельности Путина обновил годовой максимум

Работа президента удовлетворяет 86,8% россиян, что на 1% выше, чем в ноябре

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Лукин

президент Паралимпийского комитета России

Все мнения

Мнение

Михаил Лебедев

врач

Все мнения

Мнение

Александр Борода

раввин

Все мнения

Мнение

Игорь Бухаров

ресторатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Инфографика

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

О том, в какую цену обойдутся россиянам праздничные блюда, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке