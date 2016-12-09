Россияне оценили послание президента

Большинство россиян — 86% — считают послание Федеральному собранию, оглашенное Владимиром Путиным 1 декабря, интересным. По мнению 77% граждан, президент реально оценивает ситуацию в стране и понимает проблемы ее граждан. Такие данные в своем опросе привел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По сравнению с прошлым годом с 13 до 15% выросло число тех, кто внимательно слушал выступление главы государства. 28% узнали о деталях послания из выпусков теленовостей и публикаций в печатных СМИ.

Меньше стало тех, кто не обратил внимание на послание президента, — 45% (в прошлом году — 51%). И с 12% до 10% сократилось число россиян, которых политика не интересует вовсе.

Подавляющее большинство — 86% опрошенных граждан — считают, что речь президента была интересной. В Москве и Санкт-Петербурге так ответили 80%, в городах-миллионниках — 88%.



В населенных пунктах, где проживает более 500 тыс. жителей, интерес к посланию главы государства проявили 77%. Там, где численность населения составляет 100–500 тыс. человек — 87%, менее 100 тыс. — 86%. В селах этот показатель еще больше — 91%. Неинтересным послание Владимира Путина показалось только 12% опрошенных.

По мнению 77% россиян, следивших за выступлением Владимира Путина, президент реально оценивает ситуацию в стране и понимает проблемы ее граждан. И только 19% граждан уверены в обратном.

Наибольший интерес у аудитории — 12% — вызвали предложения президента, касающиеся социального сектора: инвестиций в систему здравоохранения, снижения цен на лекарства. 11% положительно оценили слова о строительстве новых школ и детских садов. 9% с интересом восприняли предложенный главой государства курс на сближения с США и укрепление российских позиций на международной арене. 8% россиян понравились тема дальнейшей борьбы с коррупцией и призыв не делать из этого публичные шоу.

Руководитель исследовательских проектов ВЦИОМа Михаил Мамонов подчеркивает, что большие выступления президента традиционно вызывают интерес и общественный резонанс. Это относится и к посланию Федеральному собранию, даже несмотря на то что в большей степени оно адресовано элите, а не населению.

— Традиционно уровень интереса к посланию ниже, чем к «прямой линии» главы государства. Высокие положительные оценки содержания послания свидетельствуют о том, что каждый мог найти свою тему и, как следствие, большинство высказываний воспринимались одобрительно. Полученные данные демонстрируют структуру запроса россиян к руководству государства. В числе топовых тем — образование и здравоохранение, это свидетельство попадания президента в общественный запрос. Население сигнализирует, что ожидает изменений именно в этих направлениях, — считает Мамонов.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов отметил, что последние выступления Владимира Путина, в том числе и прошлогоднее, и нынешнее послания, были выстроены в жанре стратегического сводного документа, где затрагиваются проблемные точки в разных сферах государственного управления. Такой подход, по мнению политолога, свидетельствует о погруженности главы государства в управленческий процесс.

Иного мнения придерживается директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. На его взгляд, управленческих решений и поручений правительству, наоборот, было мало, а президент в основном говорил о понятных для людей вещах — о ценностях, семье, патриотизме, образовании.

— Послание было человекоцентричным. О том, что народ давно хотел услышать от власти, — что она не только про деньги и экономику, но и про людей. Эту речь восприняли как некий разворот государства к жителю страны, — считает Добромелов.

Политолог Аббас Галлямов считает: большой процент тех, кто ответил, что внимательно слушал послание, является отражением высокого рейтинга президента.