Главные отставки и назначения года

Самой громкой отставкой 2016 года стало освобождение от должности в связи с утратой доверия главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Впервые федеральный министр лишился своего поста в связи с делом о коррупции. Среди знаковых перестановок года — переход Сергея Иванова с поста главы администрации президента (АП) на должность спецпредставителя президента по вопросам экологии и назначение на пост главы АП экс-заместителя Иванова Антона Вайно. Ключевым событием стала и смена куратора внутриполитического блока Кремля: вместо Вячеслава Володина, который занял пост спикера Государственной думы, должность первого замглавы АП занял экс-глава «Росатома» Сергей Кириенко.



Значительная часть отставок и назначений в 2016 году связана с перестановками в Государственной думе, губернаторском корпусе, правительстве РФ и администрации президента РФ.

Февраль

В феврале президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Забайкальского края Константина Ильковского. Незадолго до этого решения глава государства раскритиковал краевые власти за срыв программы расселения аварийного жилья. Кроме того, в регионе были проблемы с выплатой зарплат учителям, медицинским и социальным работникам, а также отмечалась задержка выплат многодетным семьям.

Март

В марте новым главой Центральной избирательной комиссии стала экс-уполномоченный по правам человека Элла Памфилова. Из 15 членов Центризбиркома девять не вошли в новый состав комиссии, в том числе ее бывший глава Владимир Чуров. Сам он заявил, что отставка не стала для него неожиданностью, он готовился к уходу с должности в течение последних двух лет. Политолог Алексей Зудин объясняет выбор в пользу Памфиловой ее деловыми качествами, обращая внимание на знаковость фигуры. «Сам факт, что во главу ЦИК поставили правозащитницу «с характером», был призван укрепить доверие к избирательной системе. И то, как она действует на новом посту, показывает, что кандидатура была выбрана совершенно правильно и четко».



В конце июня Владимир Чуров был назначен послом по особым поручениям МИД России.

Апрель

Новым уполномоченным по правам человека в апреле стала Татьяна Москалькова. Впервые с момента учреждения этой должности в 1994 году омбудсменом стала действующий парламентарий. Кроме того, Татьяна Москалькова имеет звание генерал-майора МВД.

В апреле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Ольгу Дергунову от должности замглавы Минэкономразвития — руководителя Росимущества. В соответствующем распоряжении правительства отмечалось, что это решение было принято в связи с переходом Ольги Дергуновой на другую работу: в июне она была назначена заместителем президента — председателя правления банка ВТБ.

Июль

В конце июля сменилось руководство ряда федеральных округов — в частности, Северо-Западного, Сибирского и Северо-Кавказского. Кроме того, было принято решение объединить Крымский и Южный федеральные округа.

Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Ярославской области Сергея Ястребова и губернатора Калининградской области Николая Цуканова. Последний назначен полпредом главы государства в СЗФО, сменив на этой должности Владимира Булавина.

Сергей Меняйло был освобожден от должности губернатора Севастополя и назначен полпредом в Сибирском федеральном округе. Врио главы Севастополя стал бывший заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников.

В связи с утратой доверия президента в июле свою должность покинул губернатор Кировской области Никита Белых. Ранее глава региона был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере — по данным СК, Никита Белых лично и через посредника получил в общей сложности €400 тыс. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен руководитель Росреестра Игорь Васильев.

В это же время председатель правительства Дмитрий Медведев принял отставку главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова. Ранее в доме Бельянинова были проведены обыски в рамках расследования дела о незаконном перемещении через таможенную границу алкогольной продукции, совершенном организованной группой лиц. Бельянинов проходил по делу как свидетель. В СМИ попали фотографии обыска, из которых следует, что в доме экс-главы ФТС обнаружены крупные суммы денег в разной валюте. Однако на итоговой пресс-конференции президент Владимир Путин напомнил, что в отношении Бельянинова нет и не было уголовного дела, а тиражирование СМИ информации о доследственных действиях Путин назвал «недопустимым».



Август

В августе Сергей Иванов, возглавлявший администрацию президента с декабря 2011 года, оставил этот пост по собственному желанию. Вскоре он был назначен на должность спецпредставителя президента по вопросам экологии, активно включившись в работу по подготовке мероприятий Года экологии в РФ в 2017 году.



На место Иванова президент РФ Владимир Путин назначил его заместителя Антона Вайно, которого называют одним из лучших «аппаратчиков» в АП.

В августе было объявлено об отставке министра образования и науки Дмитрия Ливанова, который был назначен спецпредставителем президента РФ по торгово-экономическим связям с Украиной. Ливанов, став федеральным министром в мае 2012 года, неоднократно подвергался критике со стороны профессионального сообщества и парламентариев. Согласно опросам ВЦИОМа, он был одним из самых непопулярных министров в правительстве.

Смена министра образования произошла за полторы недели до начала нового учебного года. Кресло Ливанова в Минобрнауки РФ заняла замначальника управления администрации президента по общественным проектам Ольга Васильева.

Сентябрь

В сентябре глава государства освободил от должности уполномоченного при президенте по правам ребенка Павла Астахова. Он проработал на этом посту шесть лет. Летом 2016 года появились слухи о его скорой отставке. Поводом послужил его вопрос, заданный одной из спасшихся во время шторма на Сямозере девочек: «Ну что, как поплавали?». Сам он позже объяснил, что его фраза была вырвана из контекста, однако уже в конце июня в интернете была запущена кампания по сбору подписей за отставку детского омбудсмена.

Новым уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка стала правозащитник, руководитель пензенского областного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров» Анна Кузнецова.

Политолог Константин Калачев полагает, что при переназначениях министра образования и детского омбудсмена учитывалось в первую очередь мнение общества. Он напоминает, что Астахов был известен неоднозначными высказываниями, а Ливанов был непопулярен ни среди общественности, ни в научных кругах. Политолог также отметил тренд на более системное появление женщин в политике. «Когда премьер Дмитрий Медведев представлял нового министра образования, он отмечал не только ее послужной список, но и сделал акцент на гендерный фактор. Ставка на женщин вообще привлекательна, и сейчас можно говорить о такой тенденции».



В сентябре из Следственного комитета ушел его официальный представитель Владимир Маркин. Он подал рапорт об отставке по собственному желанию. В октябре стало известно, что Маркин перешел на работу в «РусГидро» в должности первого заместителя гендиректора энергетического холдинга.

Октябрь

В октябре новым спикером Госдумы вместо Сергея Нарышкина стал экс-первый замглавы администрации президента Вячеслав Володин, на новую должность Володина рекомендовал президент. Его место на Старой площади занял экс-глава «Росатома» Сергей Кириенко, в должности первого замглавы АП он курирует внутриполитический блок Кремля.



Политолог Дмитрий Орлов отмечает: «Возникла необходимость в развитии политической системы и укреплении ее легитимности в контексте предстоящих президентских выборов. Чтобы решить эту задачу, и были произведены изменения в АП». Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин полагает, что конечная цель прихода в политику нового поколения управленцев — повышение качества госуправления. «Если посмотреть все международные рейтинги, то у России везде ситуация стабильно улучшается. Но в рейтингах по оценке качества госуправления — мы на одном из последних мест. Ущерб от коррупции можно посчитать, а вот убытки от неэффективного управления с трудом поддается подсчету. Повышение качества госуправления — очень серьезный ресурс для развития страны», — пояснил «Известиям» аналитик.



Экс-спикер Госдумы Сергей Нарышкин в октябре перешел на должность директора Службы внешней разведки (СВР). Он сменил на этом посту Михаила Фрадкова, который руководил СВР с 2007 года.

Ноябрь



Михаил Фрадков, в свою очередь, в ноябре возглавил совет директоров концерна «Алмаз-Антей» (предприятие оборонного комплекса), а с 4 января 2017 года указом президента он назначен директором Российского института стратегических исследований (РИСИ).



В ноябре в связи с утратой доверия президент освободил от должности министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Ранее он был задержан при получении взятки в $2 млн. В отношении Улюкаева возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, с вымогательством взятки и в особо крупном размере»). Сейчас экс-министр находится под домашним арестом. Президент, комментируя ситуацию на пресс-конференции (по итогам саммита АТЭС), заявил, что арест министра не отразился на его отношении к правительству, которое работает профессионально, однако назвал событие «печальным фактом».



После отставки Алексея Улюкаева его должность занял замминистра финансов Максим Орешкин — один из самых молодых министров нынешнего правительства.