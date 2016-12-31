Суд арестовал обвиняемых в нападении на сотрудников Росгвардии

Щербинский суд Москвы арестовал четырех участников нападения на сотрудников Росгвардии в Новой Москве, сообщила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.



«Суд постановил избрать в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит «РИА Новости» сообщения представителя ведомства.

Фигуранты дела Евгений Сазонов, Юрий Власов, Денис Бойко и Максим Попов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и ст. 226 («Хищение оружия») УК РФ. Все четверо признали свою вину и написали явки с повинной.

29 декабря на территории Новой Москвы группа лиц при проверке документов открыла огонь по сотрудникам Росгвардии. В результате погиб один член наряда вневедомственной охраны погиб, еще один был ранен.