Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
31 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Суд арестовал обвиняемых в нападении на сотрудников Росгвардии

Фигурантов дела обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и хищении оружия

Щербинский суд Москвы арестовал четырех участников нападения на сотрудников Росгвардии в Новой Москве, сообщила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

«Суд постановил избрать в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит «РИА Новости» сообщения представителя ведомства.

Фигуранты дела Евгений Сазонов, Юрий Власов, Денис Бойко и Максим Попов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и ст. 226 («Хищение оружия») УК РФ. Все четверо признали свою вину и написали явки с повинной.

29 декабря на территории Новой Москвы группа лиц при проверке документов открыла огонь по сотрудникам Росгвардии. В результате погиб один член наряда вневедомственной охраны погиб, еще один был ранен.

Читайте также:

Неизвестные в Москве ранили из пистолета бойца ММА Расула Мирзаева

Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

Суд арестовал обвиняемых в нападении на сотрудников Росгвардии

Фигурантов дела обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и хищении оружия

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Инфографика

Праздник без забот: как не омрачить себе новогодние каникулы

Праздник без забот: как не омрачить себе новогодние каникулы

О том, чего стоит остерегаться и что нельзя забывать, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Фотолента

В атмосфере праздника: как украшали столицу к Новому году

В атмосфере праздника: как украшали столицу к Новому году

Улицы новогодней Москвы — в объективе фотографов «Известий»

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Инфографика

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

О том, в какую цену обойдутся россиянам праздничные блюда, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке