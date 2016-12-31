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Бой между Мирзаевым и Макашвили может быть перенесен

Сейчас российский боец смешанного стиля находится в больнице, его состояние оценивается как нормальное

Состояние российского бойца MMA Расула Мирзаева после нападения в Москве оценивается как нормальное, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил генеральный продюсер компании Fight Nights Камил Гаджиев.

«Состояние нормальное. Более конкретная информация у нас будет позднее», — приводит ТАСС слова представителя компании.

Вместе в компании Fight Nights пояснили, что бой между Расулом Мирзаевым и его грузинским соперником Леваном Макашвили может быть с большой долей вероятности перенесен после нападения на спортсмена.

В ночь на 31 декабря трое неизвестных на улице Восточная в Москве избили Расула Мирзаева и ранили его из травматического оружия.

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Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

Бой между Мирзаевым и Макашвили может быть перенесен

Сейчас российский боец смешанного стиля находится в больнице, его состояние оценивается как нормальное

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