Бой между Мирзаевым и Макашвили может быть перенесен

Состояние российского бойца MMA Расула Мирзаева после нападения в Москве оценивается как нормальное, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил генеральный продюсер компании Fight Nights Камил Гаджиев.

«Состояние нормальное. Более конкретная информация у нас будет позднее», — приводит ТАСС слова представителя компании.

Вместе в компании Fight Nights пояснили, что бой между Расулом Мирзаевым и его грузинским соперником Леваном Макашвили может быть с большой долей вероятности перенесен после нападения на спортсмена.

В ночь на 31 декабря трое неизвестных на улице Восточная в Москве избили Расула Мирзаева и ранили его из травматического оружия.