Трамп поздравил с Новым годом своих врагов и критиков

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал новогоднее поздравление, адресованное в том числе его оппонентам и критикам.



Текст новогоднего поздравления размещен в микроблоге республиканца в Twitter.

«Счастливого Нового года всем, включая многих моих врагов, а также тех, кто боролся против меня, но проиграл настолько сильно, что не знает, как поступить», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова политика.

Ранее Дональд Трамп высмеял американские телеканалы CNN и NBC News за освещение событий с требованием Вашингтона выслать российских дипломатов. При этом политик подчеркивал, что решение российского лидера Владимира Путина не высылать американских послов в ответ на санкции США было «отличным ходом».