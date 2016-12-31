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Трамп поздравил с Новым годом своих врагов и критиков

Республиканец подчеркнул, что люди, выступавшие ранее против него, сейчас не знают как действовать

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал новогоднее поздравление, адресованное в том числе его оппонентам и критикам.

Текст новогоднего поздравления размещен в микроблоге республиканца в Twitter.

«Счастливого Нового года всем, включая многих моих врагов, а также тех, кто боролся против меня, но проиграл настолько сильно, что не знает, как поступить», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова политика.

Ранее Дональд Трамп высмеял американские телеканалы CNN и NBC News за освещение событий с требованием Вашингтона выслать российских дипломатов. При этом политик подчеркивал, что решение российского лидера Владимира Путина не высылать американских послов в ответ на санкции США было «отличным ходом».

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Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

Трамп поздравил с Новым годом своих врагов и критиков

Республиканец подчеркнул, что люди, выступавшие ранее против него, сейчас не знают как действовать

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