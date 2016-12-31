Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин обратился к членам Совбеза ООН с просьбой «не напускать туман»
Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин призвал не ставить под сомнения договоренности по Сирии.
Об этом он сказал после принятия резолюции Совбеза ООН по Сирии.
«Хочется как-то деликатно намекнуть коллегам и попросить коллег... Не надо ставить под сомнение какие-то договоренности, которые были достигнуты, как-то пытаться их интерпретировать», – цитирует Чуркина ТАСС.
При этом он добавил, что все удалось сделать, достигнуто огромным трудом.
Ранее стало известно, что Совбез ООН принял резолюцию по прекращению огня в Сирии.
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