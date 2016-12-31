Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин призвал не ставить под сомнения договоренности по Сирии.

Об этом он сказал после принятия резолюции Совбеза ООН по Сирии.

«Хочется как-то деликатно намекнуть коллегам и попросить коллег... Не надо ставить под сомнение какие-то договоренности, которые были достигнуты, как-то пытаться их интерпретировать», – цитирует Чуркина ТАСС.

При этом он добавил, что все удалось сделать, достигнуто огромным трудом.

Ранее стало известно, что Совбез ООН принял резолюцию по прекращению огня в Сирии.

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