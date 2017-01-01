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Трамп усомнился, что Россия ответственна за кибервзломы

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал рассказать о деле «русских хакеров»

Избранный президент США Дональд Трамп усомнился, что Россия ответственна за кибервзломы.

Об этом заявило агентство «Рейтер».

При этом республиканец сказал, что знает многое о деле «русских хакеров», чего не знают другие, и пообещал поделиться подробностями в ближайшее время, сообщает «РИА Новости».

Также Трамп добавил, что у США будут отличные отношения со многими странами, включая Россию и Китай.

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Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

Трамп усомнился, что Россия ответственна за кибервзломы

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал рассказать о деле «русских хакеров»

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