Избранный президент США Дональд Трамп усомнился, что Россия ответственна за кибервзломы.

Об этом заявило агентство «Рейтер».

При этом республиканец сказал, что знает многое о деле «русских хакеров», чего не знают другие, и пообещал поделиться подробностями в ближайшее время, сообщает «РИА Новости».

Также Трамп добавил, что у США будут отличные отношения со многими странами, включая Россию и Китай.

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