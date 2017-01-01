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Террорист, напавший на ночной клуб в Стамбуле убит

В результате атаки погибли 35 человек и 40 получили ранения

Террорист, напавший на ночной клуб в Стамбуле ликвидирован полицией.

Об этом заявила газета Guardian, ссылаясь на источники в силовых ведомствах Турции.

Градоначальник Стамбула Васип Шахин рассказал, что акцию совершил один человек в костюме Санта-Клауса, сообщает «РИА Новости».

Злоумышленник ворвался в ночной клуб, где находились 700-800 человек и открыл огонь из автомата Калашникова.

В результате нападения погибли 35 человек и еще 40 получили ранения.

Первоначально полиция полагала, что нападавших было двое.

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Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

Террорист, напавший на ночной клуб в Стамбуле убит

В результате атаки погибли 35 человек и 40 получили ранения

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