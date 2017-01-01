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Россиян нет среди погибших в теракте в Стамбуле

Вооруженные люди в костюмах Санта-Клаусов открыли огонь в ночном клубе

Фото: REUTERS/Osman Orsal

Среди погибших в теракте в ночном клубе Стамбула нет россиян. Данные о возможных пострадавших уточняются, ситуация отслеживается генеральным консульством России в Стамбуле.

Как рассказали «РИА Новости» в дипмиссии, дипломаты находятся на связи с властями Турции.

«Мы отслеживаем ситуацию и находимся на связи с компетентными органами Турции»,— приводит агентство слова сотрудника генконсульства России.

39 человек погибли при теракте в Турции в новогоднюю ночь. Вооруженные люди, одетые в костюмы Санта-Клаусов, открыли огонь из автоматического оружия в ночном клубе .Reina в Стамбуле.

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Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

Россиян нет среди погибших в теракте в Стамбуле

Россиян нет среди погибших в теракте в СтамбулеВооруженные люди в костюмах Санта-Клаусов открыли огонь в ночном клубе

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