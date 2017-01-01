Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
1 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Лидер Китая поздравил Путина и российский народ с Новым годом

В поздравительной телеграмме Си Цзиньпин выразил надежду, что дружеские отношения между Россией и КНР будут укрепляться

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России и россиян с Новым годом. Об этом сообщает МИД Китая.

В поздравительном послании уточняется, что лидер КНР передает наилучшие пожелания россиянам и их лидеру.

«От имени правительства КНР и китайского народа выражаю президенту России Владимиру Путину и российскому народу сердечные поздравления, а также наилучшие пожелания», — говорится в поздравлении.

Также политик отметил активное сотрудничество России и Китая в ушедшем, 2016-м году и выразил надежду на последующее укрепление дружеских отношений между двумя государствами.

Читайте также:

Китай заявил о готовности укреплять контакты с Россией в 2017 году

Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

Лидер Китая поздравил Путина и российский народ с Новым годом

В поздравительной телеграмме Си Цзиньпин выразил надежду, что дружеские отношения между Россией и КНР будут укрепляться

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Васильев

политолог

Все мнения

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке