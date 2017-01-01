Лидер Китая поздравил Путина и российский народ с Новым годом

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России и россиян с Новым годом. Об этом сообщает МИД Китая.

В поздравительном послании уточняется, что лидер КНР передает наилучшие пожелания россиянам и их лидеру.

«От имени правительства КНР и китайского народа выражаю президенту России Владимиру Путину и российскому народу сердечные поздравления, а также наилучшие пожелания», — говорится в поздравлении.

Также политик отметил активное сотрудничество России и Китая в ушедшем, 2016-м году и выразил надежду на последующее укрепление дружеских отношений между двумя государствами.