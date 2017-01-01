Ставки акцизов на алкоголь выросли в России с 1 января

С 1 января в России увеличены ставки акцизов на алкоголь – вступили в силу соответствующие нормы Налогового кодекса.

Так, в частности, акциз на игристое вино, изготовленное из импортного сырья, составит с 1 января 36 рублей за литр (увеличен на 10 рублей), на один рубль увеличен акциз на шампанское, произведенное из российского винограда – акциз составляет 14 рублей за литр.

Ставка акциза на импортные вина увеличена в два раза: с 9 рублей до 18 за литр. Размер акциза на вина из российского сырья не изменился и остался на уровне прошлого года – 5 рублей за литр.

Акциз на крепкий алкоголь (более 9% доли спирта) увеличивается с 500 рублей за литр в прошлом году до 523 рублей за литр в году наступившем.

С 1 января изменен и принцип распределения доходов от акцизов между регионами и федеральным бюджетом: доля поступлений, направленных в бюджеты субъектов РФ, увеличена с 50% до 60% доли акцизов на алкоголь.