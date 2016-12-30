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В СКФО поступления акцизов по крепкому алкоголю в бюджет выросли вдвое

В 2016 году в республиках Северного Кавказа были пресечены масштабные схемы уклонения от уплаты акцизов

Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с правоохранительными органами и Росалкогольрегулированием в 2016 году пресекли масштабные схемы уклонения от уплаты акцизов в СКФО (Северо-Кавказский федеральный округ).

По данным казначейства за 10 месяцев, поступления акцизов по всем группам товаров в СКФО выросли на 25%, до 27 млрд рублей. Этот результат стал следствием вывода из тени производства и оборота алкогольной продукции.

Если за 10 месяцев прошлого года из региона поступило 3,6 млрд рублей акцизов на крепкий алкоголь, то в этом году эта цифра практически удвоилась и составила 6,1 млрд. При этом доля СКФО в акцизе по крепкому алкоголю выросла с 8 до 12%.

Подробнее — в материале «Известий»: Кавказ научился кормить бюджет

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

В СКФО поступления акцизов по крепкому алкоголю в бюджет выросли вдвое

В 2016 году в республиках Северного Кавказа были пресечены масштабные схемы уклонения от уплаты акцизов

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