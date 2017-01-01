Лукашенко призвал белорусов «порох держать сухим»

Об этом президент Белоруссии заявил в своем новогоднем обращении к согражданам
Фото: ТАСС/БелТА/Николай Петров
Белорусский лидер Александр Лукашенко в новогоднем обращении к нации отметил, что Белоруссия не является источником агрессии и угроз, однако «порох надо держать сухим».
Политик отметил, что Белоруссия находится в эпицентре геополитических и экономических событий. Он добавил, что конфликты и войны вспыхивают в разных уголках планеты.
«Сохранить Беларусь островком стабильности и спокойствия было непросто», – сказал он, отметив, что соседи страны «должны знать, что с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз».
«В то же время мы, люди в погонах, знаем: порох надо держать сухим. Оборона Отечества - наш священный долг!» – резюмировал Лукашенко.
Текст поздравления Лукашенко опубликован на сайте президента Белоруссии, отмечает «Федеральное агентство новостей».