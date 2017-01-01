16 иностранцев погибли при теракте в ночном клубе в Стамбуле

Среди 39 погибших при теракте в ночном клубе в Стамбуле есть иностранные граждане. Кроме граждан Турции погибли ливийцы, ливанцы, граждане Марокко и Саудовской Аравии.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение министра семьи и соцполитики Турции.

Стрельбу в ночном клубе Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь открыл террорист в костюме Санта-Клауса. Террорист с места инцидента скрылся, погибли 39 человек, ранения получили 69 человек. Президент Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей турецкому коллеге Эрдогану.