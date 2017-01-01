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Валерий Семериков назначен и.о. генсека ОДКБ вместо Николая Бордюжи

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года

С 1 января 2017 года исполнение обязанностей генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) возложено на заместителя генсека ОДКБ Валерия Семерикова.

Об этом в воскресенье сообщается на сайте организации.

«В связи с истечением 31 декабря 2016 года срока полномочий генерального секретаря ОДКБ Бордюжи Николая Николаевича… исполнение обязанностей генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2017 года возложено на заместителя генерального секретаря ОДКБ Семерикова Валерия Анатольевича», — говорится на сайте ОДКБ.

Николай Бордюжа был генеральным секретарем ОДКБ с 2003 года. Срок его полномочий до 1 января 2017 года продлили в декабре 2015 года на саммите ОДКБ в Москве, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Валерий Семериков родился в 1954 году в Кировской области, после окончания в 1975 году Киевского высшего танкового инженерного училища был откомандирован в Пограничные войска КГБ ССР. Окончил Военную академию бронетанковых войск, в 1994 году был назначен замкомандующего Северо-Западного пограничного округа по вооружению

В 1997 году окончил Академию Генерального штаба ВС РФ и был назначен начальником штаба Вооружения Федеральной пограничной службы России. С 2003 года по настоящее время – заместитель генерального секретаря ОДКБ.

 Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В 2012 году Узбекистан объявил, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.

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Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

Валерий Семериков назначен и.о. генсека ОДКБ вместо Николая Бордюжи

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года

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