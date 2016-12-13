ОДКБ готовит ответ НАТО

Лидеры стран — членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудят в конце декабря возможные способы реагирования на возрастающую активность НАТО на границах военного блока. О деталях предстоящей встречи «Известиям» рассказал генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.



Сейчас ведется подготовка саммита объединения на уровне глав государств, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пройдет в Санкт-Петербурге 26 декабря. Напомним, что в состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.



— Мы должны четко понимать, что происходит вокруг наших границ, зачем НАТО подтягивает вооружения, создает инфраструктуру. Переводит дополнительные четыре батальона (в страны НАТО в Восточной Европе. — «Известия»), зачем это делается? И как меняется в целом обстановка в сфере безопасности? Как реагировать, чтобы мы не опоздали... Об этом и будет разговор. Мы же не можем молчать и ничего не делать, глядя на то, как вокруг нас страны пичкают оружием, перебрасывают контингенты, — заявил Бордюжа.



О необходимости придать вес организации на международной арене говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 октября в Ереване, где проходило заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Именно Белоруссия будет председательствовать в организации в течение ближайшего года. Александр Лукашенко сообщил, что военные специалисты из стран-членов примут участие в формировании приоритетных задач на время белорусского председательства. По словам главы Белоруссии, ОДКБ должна выйти на серьезный уровень, чтобы объединения не боялись, но уважали его.

Действующий генсек ОДКБ пояснил «Известиям», что о наращивании военной мощи речь пока не идет.

— У нас силовой составляющей достаточно, — заверил Николай Бордюжа.

Он рассказал, что на предстоящей в конце декабря встрече президенты стран — членов ОДКБ проведут свободный обмен мнениями по различным аспектам международной повестки. Отдельно будут обсуждаться вопросы интеграции на евразийском пространстве. Также в программе саммита — вопрос о процедуре назначения генерального секретаря организации: с 2017 года на эту должность будут поочередно выдвигать в порядке ротации представителей всех государств — членов ОДКБ.



В экспертной среде отмечают: чтобы ОДКБ стала более эффективной организацией, необходимо наполнить деятельность конкретными практическими проектами.

— ОДКБ как эффективный инструмент военной политики на постсоветском пространстве пока не проявила себя в полной мере. Проводятся совместные контртеррористические учения, но этого не вполне достаточно для солидной международной организации. Нужны конкретные дела. Почему бы, например, не организовать поставку в Сирию хотя бы гуманитарной помощи по линии ОДКБ? — отметил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

По словам специалиста, серьезный вклад в обеспечение деятельности организации должны вносить все члены ОДКБ.

— Речь идет не о каких-то технических или военных аспектах. Чтобы ОДКБ превратилась в действенный институт по обеспечению безопасности на территории стран — членов организации, необходимо, чтобы ее участники не боялись принятия политических решений. Страх перед «возвращением СССР» в той или иной форме затрудняет военное сотрудничество, — считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.



Пока, как полагает эксперт, ОДКБ представляет собой структуру, в которой в первую очередь Россия обеспечивает защиту своим союзникам.