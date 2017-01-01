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США подготовят истребитель F-35 к противостоянию российским ПРО

Самолет будет полностью готов к середине 2020-х годов

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Американские ВВС планируют подготовить современный истребитель F-35 к противостоянию российским и китайским системам противовоздушной обороны (ПРО).

Проект может быть завершен к середине 2020-х годов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание Scout Warrior. Создатели истребителя полагают, что самолет сможет адаптироваться к угрозам нового типа с помощью «открытой архитектуры» воздушного судна.

F-35 в настоящее время тестируется как на открытом воздухе, так и с помощью компьютерной симуляции реальных боевых условий, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

США подготовят истребитель F-35 к противостоянию российским ПРО

США подготовят истребитель F-35 к противостоянию российским ПРОСамолет будет полностью готов к середине 2020-х годов

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