США подготовят истребитель F-35 к противостоянию российским ПРО

Американские ВВС планируют подготовить современный истребитель F-35 к противостоянию российским и китайским системам противовоздушной обороны (ПРО).

Проект может быть завершен к середине 2020-х годов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание Scout Warrior. Создатели истребителя полагают, что самолет сможет адаптироваться к угрозам нового типа с помощью «открытой архитектуры» воздушного судна.

F-35 в настоящее время тестируется как на открытом воздухе, так и с помощью компьютерной симуляции реальных боевых условий, сообщает «Федеральное агентство новостей».